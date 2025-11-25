阿里双AI“炸场”！哪些A股公司跟着躺赢？

11月24日，A股AIGC概念异动拉升，多只成分股涨停。其中，光云科技（688365.SH）20CM涨停，省广集团（002400.SZ）、三六零（601360.SH）、新华都（002264.SZ）、恒银科技（603106.SH）、久其软件（002279.SZ）10CM涨停。 消息面上，近期阿里系连发千问、灵光两款重磅AI产品，刷新全球现象级AI产品的用户增长纪录。高盛首席中国股票策略师刘劲津表示，AI引领的中国股票上涨远非泡沫，因为中国科技公司仍有空间通过专注于AI应用来提升估值和盈利。 双AI刷新全球增长纪录 11月14日，阿里巴巴将“通义”APP升级为“千问”正式上线；11月18日蚂蚁集团随即推出“灵光”AI助手，短短十天内形成“生活入口+生产力入口”的双产品矩阵，其用户增长速度创下全球科技产品新纪录。 据阿里官方披露，千问APP公测首周下载量即突破1000万，超越ChatGPT、Sora等产品的增长曲线，成为史上用户增长最快的AI应用。下载数据显示，千问上线初期日下载量仅1.5万次，11月17日公测当日暴涨至13万次，上线次日即攀升至苹果App Store免费应用总榜第四位，随后冲入前三。 这一成绩背后是阿里的强势投流支撑，其日投放素材量从升级前的百余组飙升至3.5万组，通过快手联盟（38.36%）、穿山甲联盟（31.90%）等全渠道覆盖，实现用户快速破圈。 作为蚂蚁集团AGI战略级产品，灵光虽未披露具体下载数据，但凭借创新功能引发行业震动。其核心的“闪应用”功能可实现30秒生成全代码交互应用，用户仅需自然语言描述即可创建家庭预算器、旅行规划工具等轻应用，部分用户甚至进行百次以上迭代优化。叠加“开眼”模块的实时视频解析能力与多模态创作功能，灵光与主打生活服务的千问形成互补，共同构建起阿里系AI生态闭环。 技术层面，两款产品均展现硬核实力。千问基于阿里自研Qwen3系列闭源大模型，支持119种语言交互与1000万字长文档处理，在全球权威榜单长期霸榜；灵光则采用“百灵模型+第三方模型”的混合架构，其策展式对话与Agentic架构实现3D模型、图表等多模态内容生成。截至目前，Qwen系列模型全球下载量已突破6亿次，衍生模型超14万个，开发者社区规模达35万活跃成员。 AI竞赛进入全球化新阶段 阿里双AI产品的崛起，标志着全球AI竞争格局正在发生深刻变化。 此前，QuestMobile数据显示，2025年9月国内原生AI应用月活前三为豆包（2.72亿）、DeepSeek（1.63亿）、腾讯元宝（5304.99万），千问前身通义仅位列第十。但凭借此次爆发式增长，千问有望快速跻身第一梯队，与国际巨头直接抗衡——目前，ChatGPT用户规模虽达1.8亿，但2025年上半年月活增速仅35.61%，而千问国际版已启动布局，借助Qwen模型的海外影响力抢占全球市场。 从产业趋势看，全球科技巨头的投入持续加码，Alphabet、Meta、微软和亚马逊2025年合计资本开支预计超3800亿美元，AI产业已进入高速发展期。国内政策的支持更为行业发展提供长期逻辑，国产模型在教育、医疗等垂直领域的落地速度加快，科大讯飞前三季度大模型相关项目中标金额达5.45亿元，是第二名至第五名总和的1.88倍，彰显国产AI的商业化能力提升。 这场由阿里双AI引爆的产业浪潮，不仅重塑着A股市场的资金流向，更在全球AI竞赛中书写着中国力量。正如业内人士所言：“当技术突破转化为用户增长，当场景落地兑现为商业价值，AI产业的真正黄金时代才刚刚开启。” 阿里全产业链传导 阿里双AI的爆发式增长并非孤立事件，而是通过“算力基建－场景应用－技术配套”的全产业链传导，催生一批直接受益企业。这些企业或为阿里核心供应商，或为独家场景合作伙伴，凭借深度绑定关系分享AI生态扩张红利，成为A股板块拉升的核心力量。 浪潮信息作为阿里云AI服务器核心供应商，供货占比超70%，支撑通义大模型90%的训练任务。2024年斩获阿里云30亿元订单，旗下NF6890G7液冷服务器能效比普通服务器高47%，可满足Qwen3模型20万亿tokens预训练需求。2025年三季报显示，公司营收526.78亿元，同比增长9.23%，阿里云订单贡献占比显著，股价年内涨幅超40%。 数据港是阿里云核心IDC服务商，2025年签订160亿元长期服务订单，其张北数据中心为Qwen3模型提供高密度算力支持，68%的营收依赖阿里云。公司在全国布局20余个数据中心，华东区域阿里新增机柜中50%由其承建，定制化数据中心PUE低至1.25，完美匹配AI算力扩张需求。 中科曙光是国内高性能计算龙头，为阿里云提供浸没式液冷方案，PUE低至1.04（接近技术理论极限）。参与“中国—东盟智算云”项目并中标超50亿元液冷订单，阿里雄安数据中心已采用该技术，大幅降低算力运行成本，成为AI高能耗场景的核心解决方案提供商。 英维克是阿里液冷核心供应商，AI服务器散热方案市场占有率行业第一，订单已排至2027年。随着千问用户增长带来的算力负载提升，公司液冷设备需求持续放量，年内股价涨幅达138.65%，成为板块中最具爆发力的算力配套企业。