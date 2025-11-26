FILA，线下门店或需“系统性升级”丨消费参考

21世纪经济报道记者贺泓源、实习生韦怡琦 就一门店备注顾客“买鞋子嫌贵”事件，FILA向消费者道歉。 据界面新闻，一位消费者在郑州“FILA KIDS”(斐乐儿童)正弘城门店购鞋时，发现店员对其会员信息进行不当备注，并发到了会员微信群，此事引发广泛关注。对此，FILA官方致歉，并称对涉事员工已经进行了批评处理。 该品牌回应称，“相关门店员工的失当操作严重违反了我们的员工行为指南。”FILA斐乐中国表示正在就此事与该消费者“进行深入沟通，希望竭尽全力消除因此带来的困扰。” 另据“FILA消费者体验官方服务号”在该网贴评论区回应称，为顾客在该店所经历的不快体验表示歉意，已经第一时间与门店负责人了解情况，并对存在失当行为的员工进行了严肃的批评。 需要注意的是，眼下，FILA正在升级其门店体验。 该品牌对外披露，上半年品牌V6新形象门店覆盖率约达30%，显著带动店效增长。比如，5月，首家FILA KIDS儿童美术馆店开业。8月，FILA GOLF的全新3.5店型“Master Club大师岭域”正式开业。 门店升级背后，可能有着市场压力。 9月，匹克董事长许景南在内部会议上提到，匹克内销直营板块自年初以来持续亏损，仅1月至7月就累计亏损逾1.3亿元，期间还不得不转手三个分公司。 据安踏体育披露，在2025年第三季度，安踏品牌产品的零售金额（按零售价值计算）同比录得低单位数的正增长。同期，FILA品牌的零售金额（按零售价值计算）同比录得低单位数的正增长。此种增速与往年相比形成巨大落差。 李宁则直接销售下滑。该公司披露的公告显示，三季度，李宁（不含李宁YOUNG）零售流水同比录得中单位数下降。 此种境况下，提供更好的服务就显得尤其重要。 当然，FILA也找到了新增量，那就是线上市场。天猫数据显示，在今年双十一运动户外全周期成交榜中，FILA排名第一。 可要看到，基于猛烈价格战，线上市场毛利率一向较低。由此，对FILA来说，线下是不可丢掉的市场。 重新整理自己的线下服务体系，或许是当下FILA需做的事。 11月25日，上证消费80指数报收4954.88点，涨幅0.45%。