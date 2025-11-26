专访吉姆·罗杰斯：中国经济正在进入一个新的繁荣期

南方财经21世纪经济报道记者 周蕊 美国纽约报道 过去五年，中国经历了全球供应链重塑、内部经济结构调整以及新一轮科技革命的推动，经济正在从高速增长阶段迈向高质量发展阶段，更加强调创新驱动、绿色转型、产业升级和内需潜能。在这样的背景下，“十五五”规划不仅是一份政策蓝图，更被视为中国在复杂国际格局中探索可持续增长路径的战略设计。它将影响未来五年中国如何保持经济韧性、如何处理开放与安全的平衡，以及如何重新定义与全球资本市场的关系。 这份规划不仅吸引中国政策和学术界的高度关注，也被国际资本市场、跨国企业和长期投资者密切追踪。因为在全球经济增长动能趋弱、资本流向更加谨慎的当下，国际投资者越来越想知道——科技创新、人口结构、消费升级、绿色发展等因素，将在未来的投资判断中扮演怎样的角色？ 在众多长期关注中国经济的国际投资者当中，吉姆·罗杰斯是一位具有代表性的人物。他是索罗斯基金（Quantum Fund）的联合创始人之一，在全球宏观投资领域拥有长期的实践经验和市场观察。他较早关注中国市场，并持续跟踪中国经济政策的变化、制造业升级以及资本市场开放等议题。相比短期市场波动，他更倾向于从结构性和长期趋势角度理解中国的发展潜力与挑战。几十年来，他亲眼见证了中国从制造驱动走向创新驱动，从区域市场走向全球舞台的转型过程。他对中国的观察，不是基于短期的市场波动，而是基于长期的结构性判断。 本次接受南方财经记者专访中，罗杰斯回顾了他对中国四十年的投资经验，并就中国经济的结构变化、A股走势、技术创新与中美竞争发表了个人看法。他认为，中国正在经历新一轮繁荣的起点，其开放与创新的步伐将决定未来十年的全球格局；同时，他亦坦言，美国债务风险正在加速积聚，而中国的领先“或许只是时间问题”。 旅游业在中国潜力巨大 南方财经：你如何评价过去五年中国经济的发展轨迹？ 吉姆·罗杰斯：过去五年，中国的经济发展称不上是一个高速增长的阶段。然而，如今中国的经济正在重新焕发活力，进入一个新的繁荣期。中国股市的表现也正在改善，是少数几个我仍然持有股票的市场之一，因为我对2025年的中国保持乐观。 南方财经：你认为中国在下一阶段经济规划中，哪些趋势或行业值得投资者重点关注？ 吉姆·罗杰斯：几乎所有行业都将受益。随着中国经济的持续增长与扩张，许多领域都会表现出色。尤其值得关注的是旅游业与出行相关产业。如今中国人可以更自由地探索世界，同时也在重新认识自己的国家。旅游业在中国的潜力巨大。 南方财经：目前多家券商认为A股处于“系统性慢牛”阶段，中长期趋势向好。你是否认同这一判断？ 吉姆·罗杰斯：我依然认为这种乐观有其依据。当前，中国是我全球仅持有的两个股票市场之一。最近一段时间A股涨幅较大，我开始谨慎对待，但我依然持有中国股票。总体而言，我对中国市场保持信心。 南方财经：你具体持有哪些A股板块？ 吉姆·罗杰斯：我持有的行业较为分散，但我特别看好旅游与服务业。中国人正在重新探索自己的国家，也开始更多地走向世界。同时，来华旅游的人数也将增加，这些领域的前景值得期待。 南方财经：你如何看待跨境商业、学术与文化交流在促进中国与世界相互理解方面的作用？ 吉姆·罗杰斯：这种交流将不断扩大。过去，世界上很多人对中国所知甚少；而如今，几乎所有人都希望了解中国。无论是亚洲国家还是西方国家，与中国的沟通与合作都已成为全球共识。 南方财经：你对中国年轻人有哪些建议？