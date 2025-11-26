形成3个万亿级消费领域！促消费新政剑指AI、机器人等赛道

21世纪经济报道记者周慧 北京报道 11月26日，工业和信息化部、国家发展改革委、商务部、文化和旅游部、中国人民银行和市场监管总局联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》（以下简称《方案》）。 作为党的二十届四中全会召开后首个印发的关于促消费政策文件，《方案》提出，到2027年，消费品供给结构明显优化，形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点，打造一批富有文化内涵、享誉全球的高品质消费品；到2030年，供给与消费良性互动、相互促进的高质量发展格局基本形成，消费对经济增长的贡献率稳步提升。 《方案》部署了5方面19项重点任务，涉及产业门类有智能网联新能源汽车、生成式人工智能、家庭服务机器人、智能终端设备、动漫、潮服潮玩、低空旅游、航空运动、私人飞行、消费级无人机等多个产业领域。 《方案》还提到强化财政金融支持。用好大规模设备更新和消费品以旧换新政策。统筹相关资金渠道支持消费品产业提质升级，充分发挥政策资金撬动作用。 资料图 聚焦生成式人工智能、机器人等热门领域 消费品供需适配性如何增强？《方案》提出，要加速新技术新模式创新应用、扩大特色和新型产品供给、精准匹配不同人群需求、培育消费新场景新业态和营造良好发展环境。 21世纪经济报道记者梳理《方案》后发现，在加速新技术新模式创新应用方面，《方案》提及了包括智能网联新能源汽车、生成式人工智能、家庭服务机器人等新赛道和新领域，还强调了推动人工智能在消费品全行业全领域全过程应用，相关行业迎来政策利好。 具体来看，聚焦智能网联新能源汽车、智能家居、消费电子、现代纺织、食品、绿色建材等重点行业，打造百个标志性产品、百家创新企业和一批可体验可推广的新产品首用场景样板。 另外，积极推广柔性化与定制化模式，实施“千厂千面”改造计划，建立“用户需求—智能设计—柔性生产”全链条数字化体系。在家电、家具、制鞋、箱包、纺织、化妆品等行业培育一批柔性制造工厂。 《方案》还提到了强化人工智能融合赋能。推广生成式人工智能、3D数字化设计等新工具。组织开展人工智能赋能消费品工业深度行，推动解决方案供应商与生产企业深度对接。 《方案》提出，鼓励开发家庭服务机器人、智能家电和人工智能手机、电脑、玩具、眼镜、脑机接口等人工智能终端，以智能产品为载体提供娱乐、健康、陪护等生活服务。支持企业、行业协会建设智能家居体验中心、适老化产品体验中心、定制服装体验中心等，拓展多场景体验和增值服务。 图：表演机器人 周慧/拍摄 随着AI等新技术的进步，在商业应用场景方面的探索也在走向落地。以生成式人工智能为例，以快手可灵等为代表的国产AI大模型在AI影视、广告营销方面的应用已经逐步开展。 在机器人方面，家庭服务机器人离落地还有不短的时间，不过人形机器人在表演、导购、科研、教育等场景等方面的应用逐步在落地。2025年下半年，多家人形机器人公司开始对外公布订单消息。 11月下旬，加速进化相关负责人告诉21世纪经济报道记者，加速进化人形机器人全球累计出货量已近1000台，2026年产能有望提升至数万台。 具身零部件企业因时机器人创始人兼CEO蔡颖鹏表示，今年很多本体厂商宣布出货量过千台，灵巧手出货量也过万台，过去几十年的累计出货量也没有这么高的数据，2025年将是一个很好的起点。