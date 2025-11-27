曾亏百亿元的大文娱，不再拖累阿里利润丨消费参考

21世纪经济报道记者贺泓源、实习生韦怡琦 阿里巴巴遭遇利润压力。 该公司披露财报显示，在截至9月末的最新财季，阿里营收同比增长4.77%至2477.95亿元；Non-GAAP净利润同比下滑71.65%至103.52亿元。利润端大幅负增长，主要受到外卖大战下闪购投入的拖累。 但好消息是，阿里的文娱业务盈利越来越稳。该项业务的亏损额曾一度达到157.96亿元。 11月25日晚，在业绩电话会上，阿里巴巴集团首席财务官徐宏表示，虎鲸文娱集团已实现连续三季度盈利。据了解，虎鲸文娱持续盈利主要由优酷经营效率提升实现盈利所带动。 事实上，这一成绩是难得的。 比如，三季度，爱奇艺营收同比下滑7.8%至66.8亿元；净亏损2.489亿元。同期，芒果超媒营收同比下滑6.58%至30.99 亿元；归母净利润同比下滑33.47%至2.52亿元。 优酷盈利背后是，在降本与增效上都获得了一定成果。 在目前市场环境下，降低内容成本，成为各家活下去的必选项。而长视频又是个头部市场，大项目是刚需。 由此，降本的实质是，把有限的资金放在重点项目上。 这代表着，如何锚定合适项目已成为各平台核心竞争力。此外，项目敲定之后，如何控制成本更高效率地拍摄、制作，也越发重要。市场正倒逼着视频平台去管理整个剧集供应链。 此种局面下，优酷正走向自制剧生态。 从2023年开始，优酷先后成立了十多个自制剧集工作室，包括《边水往事》导演老算、“唐探”系列编剧刘吾驷、《门锁》的编剧兼导演别克等创作者。 成绩是明显的。凭借《藏海传》《以法之名》两部剧集，优酷在暑期档摘得全网累计有效播放榜单TOP2席位。 头部剧集让优酷变现也有了空间。《藏海传》以60+品牌合作拿下2022年以来全网剧集招商品牌数量第一。 以上种种，都代表着，优酷终于有了自己的剧集闭环。 当然，此种变化本身也有着阿里的支持。比如，优酷现金流一直不错，给业内的账期非常好，这让好项目向优酷涌来。 可是，也要看到，优酷营收增长或许存在压力。财报中，阿里并未提到优酷收入增长。 至少，优酷已经走向正循环，这对当下的阿里尤其重要。