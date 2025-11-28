澳大利亚即将迎来一个炎热的夏季 当局提醒群众注意火灾风险

西澳大利亚州、维多利亚州和新南威尔士州部分地区的火灾风险增加。 Source: AAP 由于降雨量减少，澳大利亚部分地区火灾风险增加，当局敦促民众保持警惕（点击播客，收听详情）。 消防部门警告，由于长期严重干旱和温暖夏季的影响，澳大利亚部分地区今年夏天可能会迅速变成“高度易燃”的状态。 预计这个夏季白天和夜间气温都将高于平均水平，西澳大利亚州、维多利亚州和新南威尔士州部分地区的火灾风险明显上升。 未来几个月，澳大利亚西北部、东部和西部部分地区的降雨量可能低于平均水平。 气象局气候学家蔡志文（Zhi-Weng Chua，音译）告诉SBS 新闻，包括东海岸和东南大部分地区在内的其他区域，目前还无法确定是否会出现大量降雨。 降雨不足尤其令人担忧，澳大利亚和新西兰国家消防和紧急服务委员会（AFAC）已于周四发布了今年夏季的丛林火灾展望。 各州火灾风险如何？ 在新南威尔士州，今年春季原本被预测会迎来高于平均水平的降雨，但这一预期并未出现，导致该州大部分地区在进入夏季前比原先设想更加干燥。 新州中部和北部地区的火灾危险程度上升，当地草原有可能引发“猛烈且快速蔓延的火灾”。 炎热干燥的天气，气象局对下中西部平原地区发布了自2023年以来首个“灾难性”火灾危险等级，数十所学校在周三被迫关闭。 周四，包括大悉尼地区和猎人谷在内的新州大部分地区仍维持在“极度”火灾危险级别。 在维多利亚州，消防部门警告称，当地长期降雨严重不足，导致森林和林地中出现大量枯死而高耸的植被，这些都成为潜在的火灾燃料。 预测显示，维州西部和中部地区也可能面临严重的草火风险，因为当地“草长得非常茂盛，但土壤却异常干燥”。 在西澳大利亚州，火灾风险增加的区域零星分布于该州西部和南部，包括珀斯附近的Swan海岸平原、Jarrah森林部分地区，以及Esperance平原的部分区域。 这些地方土壤干燥，并存在较老、长期未被燃烧的植被，进一步推高了火灾风险。