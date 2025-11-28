书写“科技金融”大文章，险企赋能低空经济｜广东金融大讲堂

您的浏览器不支持音频播放。 【广东金融大讲堂】 主持人：南方财经股市广播 梁欣 本期嘉宾：中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司党委委员、副总经理李琪 以下为采访内容整理稿： 主持人：大家好，欢迎来到由中共广东省委金融委员会办公室、中共广州市委金融委员会办公室主办的《广东金融大讲堂》。我是主持人梁欣。 本期节目，聚焦科技金融浪潮中的低空经济新赛道，特别邀请中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司党委委员、副总经理李琪，李总做客，一同聊聊人保财险如何携手亿航，以科技金融之力，开拓低空经济发展新图景，欢迎李总。 李琪：主持人好，各位观众朋友好！很荣幸能参与本期交流，分享人保财险广州市分公司在低空经济与科技金融融合领域的探索。 话题一：洞察趋势，锚定低空经济赛道 主持人：当下低空经济热度高涨，成为科技金融赋能实体经济的新焦点。想先请教李总，人保财险广州市分公司是如何敏锐捕捉到低空经济机遇，开启布局的呢？ 李琪：我们长期关注新兴经济形态与科技金融的融合趋势。聚焦低空经济，一方面源于扎实的市场调研。我们持续跟踪国家战略导向，像《国家综合立体交通网规划纲要》等政策，其中明确提及低空经济对构建现代化交通体系的重要性，预示着这一领域蕴含的巨大发展潜力。同时，我们深入走访相关企业、行业协会，发现随着无人机物流、载人低空交通、低空旅游等场景加速落地，企业在风险保障、资金融通、创新支持等方面的需求愈发迫切。 另一方面，我们积极响应客户需求。在与航空航天、高端制造等行业客户合作中，不少企业布局低空经济业务时，反馈传统保险产品难以适配低空场景的特殊风险，比如飞行器研发试飞风险、低空运营责任风险等。亿航作为低空经济eVTOL（电动垂直起降飞行器）头部企业，早在2017年就积极探索城市空中交通，并希望能由人保提供保险服务，人保财险作为金融央企，秉持服务实体经济、创新金融服务的使命，总省市支四级联动为亿航设计了专属的保险方案。人保财险广州市分公司主动深入研究低空经济生态，探索科技金融赋能路径，希望以专业保险服务，为低空经济发展筑牢风险屏障。 主持人：调研过程中，低空经济与科技金融的融合点，给您留下哪些深刻印象？ 李琪：融合点体现在多个维度。从产业端看，低空经济高度依赖科技研发，像亿航智能的载人级自动驾驶电动垂直起降飞行器，涉及人工智能、航空航天等多领域前沿技术，科技属性强，这与科技金融支持创新研发的理念天然契合。从金融服务看，低空经济企业在研发、生产、运营各阶段，需要“保险+服务”等综合金融服务，科技金融能够通过产品创新、模式创新，为其提供全周期支持。这种深度融合，既有助于低空经济科技成果转化，也为科技金融开拓了新的应用场景。 话题二：首单落地，树立“保险+低空创新”合作样板 主持人：说到低空经济实践，人保财险广州市分公司与亿航智能的合作备受关注。能否讲讲，双方合作契机是如何促成的，首单又是何时签发的？ 李琪：与亿航的合作，是产业需求与金融服务精准匹配的成果。亿航作为全球低空载人自动驾驶电动垂直起降飞行器领域的领军企业，致力于推动城市空中交通商业化，在技术研发、市场拓展中，面临着诸多风险挑战。比如，载人eVTOL（电动垂直起降飞行器）的研发试飞、交付试飞，涉及人员安全、技术迭代风险；商业运营后，乘客安全保障、第三方责任风险等，都需要专业且创新的保险方案。 人保财险长期深耕科技金融与航空保险领域，积累了丰富的风险管控经验。我们主动与亿航沟通，深入了解其技术路径、业务规划与风险痛点，基于对低空载人交通场景的研究，为亿航定制涵盖“研发-试飞-运营”全流程的保险方案。经过多轮方案打磨与需求对接，双方在风险保障、创新协同上达成高度共识，合作水到渠成。 2024年7月，人保财险与亿航智能签订了全国首单“低空飞行器专属保险合作项目”，为首批EH-216S无人驾驶载人飞行器提供专属风险保障。这张保单，不仅为亿航特定阶段业务提供风险保障，更标志着人保财险在科技金融赋能低空经济前沿场景上，迈出关键一步，为行业树立了“保险+低空创新”的合作样板。