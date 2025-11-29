200亿复星旅文，一举拿下14个度假地标

作者：韩璐 编辑：陈晓平 图源：复星旅文 郭广昌的旅游板块，一举拿下多个新项目。 11月28日，复星旅文首次系统发布三大核心产品线，并宣布开发14个新项目，创下历年签约记录，新项目选址涵盖广州、重庆、杭州等多个城市。 复星旅文于3月完成私有化退市，没了上市地位约束，生意愈发红火。1-6月，其营收达到95.3亿元，创历史新高，净利4.6亿元。 据此推算，其全年进账当在200亿左右。 “私有化后轻松不少，退市后，在战略调整、债务架构上有了更好环境。”复星旅文CEO鲍将军对《21CBR》记者感叹。 据透露，复星旅文仍可能回归资本市场，只是，当下先快速做大规模，横向增加体量，纵向增大密度。 以退为进 鲍将军在文旅行业浸润多年，年初操盘复星旅文。 私有化一完成，高管团队开始重新思考业务，主要精力用在梳理战略，9月底，下定决心退出边缘业务，聚焦在度假赛道。 复星国际联席CEO、复星旅文董事长徐晓亮解释，过往旅游卖的是“路线”，通过串联景点，最大化“看”的收益，是典型的“流量经济”，重在人次规模。 度假卖的是“内容”，例如滑雪、派对、与海洋生物邂逅等深度体验，是典型的“体验经济”，追求客户停留时长与复购率。 团队系统梳理出了三大度假产品线——超级度假村、超级度假区以及超级文旅Mall。 其中，超级度假村，解决景区“有资源、无流量”痛点，依托Club Med地中海俱乐部品牌，为业态单一、观光为主的国内传统景区，提供一站式度假转型解决方案。 超级度假区，则解决旅游目的地城市“有流量、无地标”问题，以国际化IP加持，将室外公园、商业酒店、度假等多种娱乐形态融合在一起。 该业态投资规模均在数十亿以上，三亚·亚特兰蒂斯、太仓阿尔卑斯等综合体，即为典型代表。 这类业态的盈利模式，不单有酒店，也有其他度假娱乐设施的贡献。