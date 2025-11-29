湾区牵线引资本，掘金数智新蓝海

南方财经全媒体集团 刘婧汐 广州报道 让创意寻找到落地的土壤，让投资押注未来的可能。2025粤港澳大湾区文化产业投资大会数智创意路演专场就提供了这样一个平台。 作为我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，粤港澳大湾区既有政策又有平台，已形成包括资本市场、文化产业基金、风险投资基金、商业银行、民营/个人资本等投资主体的多层次文化企业融资市场。 继5月份重磅出台六大文化产业高质量发展“政策包”之后，广东持续推动文化产业政策深入实施，为进一步完善产业服务体系、构建创新生态闭环，本届粤港澳大湾区文化产业投资大会以“为资金找项目，为项目找资金”为主题，强化优质项目集聚、头部机构邀请、应用场景发布和交易合作对接等功能。 作为本届大会的八大专场之一，11月28日上午举行的数智创意路演专场汇聚了7家新型文化企业和多位知名金融投资机构的投资人以及业界技术大拿，覆盖了空间计算、AI智能直播、沉浸式数字体验等前沿领域。在这里，每个创意都在寻找落地的土壤，每笔投资都在押注未来的可能。 项目亮剑 数智展现多元可能 活动开场，阿里国际AIGC业务总经理、AliExpress速卖通&淘宝天猫海外设计负责人顾伟分享了他对AI技术赋能文化产业的希望。“创意很多时候是在对撞中产生的，而AI的核心是基于过往的知识产生的。如果要改变AI的认知，则需要投入更大量的反向数据才能够做到。但人不是，人的认知改变往往在一瞬间。我们认为，未来的世界一定是人和AI的一种新的人机交互形态，而不是单纯的替代关系。”他指出，未来的文化产业必定呈现出人与AI共生共荣的状态，希望各位同仁能够和创新技术共同成长。 中国资本市场50人论坛（智库）发起人兼秘书长、琨山资本集团董事长武良山先生，分享了他对于未来数智创意产业的投资机会和发展趋势的看法。他认为，AIGC正在引发视觉创作的领域根本性的变革，从范式转变，到技术驱动，再到效率的跃迁和实践场景的拓展等环节，都在实现从人工主导到智能生成的跃进。 有人带项目寻资金，有人握资金觅标的。 在项目路演环节，苏州舞之动画股份有限公司董事长郑利嘉呈现首个路演主题——《AI技术赋能动画制作》。苏州舞之动画股份有限公司创立于2008年，是一家以CG技术为核心，融合三维动画、引擎动画与AI视频技术的综合性动画企业，目前已经实现了动画生产中的每一个环节，包括编剧、美术、建模、动画、表演、特效在内，都应用到了AI工具辅助生成。郑利嘉希望，未来能够把舞之动画打造成国内最先进的AI+三维动画的工业化公司。 南昌埃克斯爱慕科技有限公司副总经理徐狄锷带来第二个路演项目《文化数字资产交易新引擎 XMeta》。X Meta作为南昌埃克斯爱慕科技有限公司旗下的数字资产交易平台，聚焦于数字资产及交易推广领域的联合布局。“我们项目实际上是一个C2C的交易平台，类似于二手交易电商，但是我们专注于做数字藏品交易，目前已经做到了细分领域的头部第一名”徐狄锷说。他判断，数字资产市场未来会有百亿到千亿的爆发式增长，期待有战略投资者入股，给埃克斯爱慕科技带来加速成长的动力。 深圳生境科技有限公司创始人庄子扬展示了《端到端的空间计算生成系统》。位于深圳南山生境科技成立于2023年，专注于3D空间生成系统的研发。致力于简化三维空间创建流程，能够低成本、短时间地实现三维空间搭建。“简单来说，空间计算的系统能够把一张图片里面的内容转化成3D的资产，然后把这个资产映射到你的房间里面来，作为一个智能体，解决家居的排布需求。”庄子扬说。目前生境科技下属三条产品线，分别为森盒SenBOX³（家园类AI游戏），SimHub（具身合成数据平台）和电商API。其中，森盒SenBox³是全网爆火的首款AI家园改造类ToC游戏，粉丝突破一百万，累计曝光超1.5亿次。常年位居小红书手游热搜榜前三。 深圳市沉浸视觉科技有限公司运营总监李旭峰带来路演项目《“直播狮RECORDING LION”AI智能制播解决方案》。沉浸视觉，位于“中国硅谷”深圳市南山区，是一家致力于通过自主创新打造5G时代交互式XR沉浸视频体验的高新技术企业。针对传统的成本高、限制多的智能直播技术，沉浸视觉科技结合AI技术以及视频高效压缩技术形成了三大解决方案。“第一就是轻量化的自由交互视频直播；第二是AI智能制作系统；第三是在前两个系统的基础上衍生出了AI的赛事和训练辅助系统。”李旭峰的讲解展示了AI技术在智播领域带来的场景体验与生产效率两个维度的提升。 “让单一的一个影视剧能够互动起来，剧情能选，结局也能改。如果你是主角杨过，你可以选择跟郭芙在一起。”小有兴致（广州）文化传媒有限公司副总裁刘冬，带来路演项目《AIGC“剧智体”》，给大家展示了互动剧的魅力。小有兴致专注互动内容研发与运营，公司融合科技与文化，首创“剧智体”AIGC互动影视系统，试图颠覆传统影视观看与付费模式。刘冬的目标是，打造出一个高确定性的、长周期，有持续现金流的新一代智能互娱系统。“希望找到对内容、对传递美好的情感，对互动形式和对AIGC剧智体方向同样有信心的伙伴，大家一起把这个赛道走深走长。”她说。