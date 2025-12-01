褚时健之子接班七载，年卖甜橙4个亿

11月中旬，深秋的云南哀牢山上，褚橙的采摘已近尾声，树上只挂着稀疏几个橙子。 这个由褚时健创立的冰糖橙品牌，一个月前已开园采摘，陆续发往全国各地。 市场上，褚橙长期供不应求。今年，受多雨水和低温影响，褚橙成品率处于低位，品质依旧稳定。 “口感是跟老天爷互动，我们希望摸索出治服产品的逻辑，让产品越来越可控。”褚氏农业总经理褚一斌接受《21CBR》记者采访表示。 从父亲褚时健手中，其子褚一斌接管褚氏农业已7年，管理经营近2万亩果园，将销售规模推到4亿元以上。 褚家二代主导，这个享有盛誉的水果品牌，引入新打法、新技术，正进入守正探索的新时期。 接手七载 63岁的褚一斌，自称农民，身材精干偏瘦、脸上皮肤呈古铜色，这是长年穿梭于果园的印记。 他扛起锄头种地，起始于2014年。 当时，褚一斌放弃高薪的金融行业，来到哀牢山，接受父亲传承的考验：橙子种好，才有继承权。 褚一斌 那时，他跑遍云南的几条大江大河，最终留在保山市龙陵基地，实验新一代冰糖橙。 他没有照搬父亲的经验，将橙树种植密度扩大到2m x 4m，保证每颗橙子能吸收到足够的阳光和养分，三年后，种出的橙子获得褚时健认可，2018年得以接掌褚氏农业。 这家独具特色的农业公司，发展出两个冰糖橙品牌：褚橙、云冠橙。 褚橙出自新平老基地，平均树龄超20年，定位为高端产品，种植面积约7000亩；云冠橙是褚一斌自己培育的新品种，种植面积近1万亩，口感接近褚橙。 他接手7年，褚氏农业的销售额，从1亿元左右，增至4-5亿，增长4倍。褚橙产量较少，依旧占据营收的六成、利润的八成。 这与各基地的发展节奏有关。 农业的投资期长，褚氏现有4个基地，其他三个新基地刚到10年，只有品质真正趋于稳定后，才能贡献更多增量。