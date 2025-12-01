激活“周末经济” 深圳消费流量变增量

21世纪经济报道记者 李金萍 深圳报道 前十月，深圳社会消费品零售总额为8518.68亿元，同比增长4%，增速比前三季度加快0.4个百分点。 以周末节假日为周期、场景体验为核心的“周末经济”消费，正逐步成为驱动深圳消费扩容提质的关键力量。 多家深圳商场经营者告诉记者，周末期间商场项目较日常普遍日均客流提升50%以上。 深圳如何激活“周末经济”？ 近日，广东粤港澳大湾区研究院发布了《发力“周末经济”，有效提振消费》（以下简称《报告》）。《报告》聚焦深圳假日消费，发现其周末消费由本地和异地两类客群组成，需求多元，并形成了旅游、演艺等产品引流、传统消费（美食、购物）承接流量的消费路径。 广东粤港澳大湾区研究院研究员表示，深圳可通过“打造四大文旅产品引消费流量、升级传统消费体验留客流”双措并举，为深圳“周末经济”发展提供关键支撑。 不断出圈的深圳“周末经济” “周末经济”是指以周末、节假日为节点，提供主题消费品的经济形态。 从去年开始，深圳“周末经济”就出圈不断，在各大文旅消费热门城市排名中，深圳多次位居热门旅游城市榜单前列。 2024年，深圳旅游总收入突破2750亿元，同比增长15.5%。今年的清明节、“五一”、国庆、中秋等公共假期期间，这一文旅热也在延续。今年国庆中秋假期，深圳市文化广电旅游体育局公开数据显示，深圳全市接待总游客920.26万人次，较2024年国庆假期7天增长12.4%。 工业标签异常亮眼的深圳，为何“周末经济”也迎来流量机遇？ 《报告》发现，核心原因在于深圳消费载体紧扣年轻科技消费城市定位，通过设施氛围升级、潮玩业态革新、活动引流蓄客等举措，实现本地与异地客群的双向联动，直接带动周末经济流量激增。 以“中国电子第一街”华强北为例，街区不仅改造楼宇玻璃幕墙、LED大屏、跳水台等区域，投放福气家族、熊出没等动画角色与创意装置，打造系列打卡点；还通过“新营销”策划制造热点，借助社交媒体、直播平台推广，联合TVB等知名传媒机构设立网红培训基地，并主动策划“外地人逛华强北是什么体验”“华强北黑神话悟空电脑配置”等同城热搜，精准吸引目标客群。 （图：华强北电子世界） 推进“IP+消费”是深圳潮玩业态革新的新方向。福田区BitCity次元小镇项目即是典型代表。作为大湾区首个次元生态商业项目，其2万平方米空间内融合二次元社区、电竞潮玩、艺术手作等多元业态，周末节假日客流4-4.8万人次，用户平均停留3小时以上。 除了BitCity次元小镇，深圳还整合商圈、文旅、科技、交通等资源，推出“寻梦南山”IP专项促消费活动，打造全城沉浸式主题场景，实现全域IP消费联动，相关行动已成功入选商务部“IP+消费”典型案例。 （图：次元小镇活动现场）