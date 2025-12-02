高端度假酒店，走到十字路口

作者|娅沁 声明|题图来源于网络。惊蛰研究所原创文章，如需转载请留言申请开白。 每逢旅游淡季，低价预售就成为酒店行业的常规操作，而在近几年，这一趋势正逐渐向高端度假品牌蔓延。 在刚刚过去的双十一促销中，九寨沟悦榕庄、富春山居、千岛湖安岚等高端度假酒店纷纷推出日历价“对折”套餐，部分房型价格甚至不到700元/晚，引发消费者囤券热潮。 这些曾经定位高端的度假品牌，如今却主动下场促销，这是否意味着高端度假酒店市场也撑不住了？高端度假酒店的生存逻辑正在发生怎样的变化？ 高端度假酒店的“冰与火” 当前，酒店行业正面临普遍的增长压力。消费者的理性消费观念与终端市场的需求减少，使得价格竞争在经济型、中端酒店中持续蔓延，就连以往定位高端、奢华的度假品牌，也不得不调整策略，加入促销行列以维持客流。 今年双十一期间，高端度假品牌的让利幅度尤为显著。比如，九寨沟悦榕庄推出1999元住3晚套餐，富春山居园景客房3天2晚活动价仅1399元，千岛湖安岚酒店同款3天2晚套餐也仅售1999元。优惠后的价格折算成单价，不仅远低于平日单晚房价，即便在过去的淡季也属罕见，如今却成为吸引客源的重要手段。 低价预售的流行，一方面契合了当下消费者追求高性价比的心理，另一方面也为酒店在平台获取流量与曝光提供了路径。需要注意的是，奢华酒店通常仅拿出少量库存参与此类活动，长期低价并不符合其品牌定位，更多是短期引流的权宜之计。 实际上，并非所有高端酒店都陷入价格竞争。惊蛰研究所从行业人士处获悉，上海外滩及周边区域的高端酒店生意依旧红火，“很多游客来上海旅游度假，核心需求就是打卡‘三件套’和外滩景观，自然会优先选择周边酒店。”该行业人士表示，年轻消费者在选择酒店时，既看重景观视野，也注重出行便利性，这让该区域的星级酒店持续受益。 有的酒店凭借较大的客房体量和同地段高性价比的优势，长期保持满房状态；有的酒店虽然在客房数量和定价方面没有明显优势，但依托强大的品牌效应，只需小幅调整价格便能吸引充足客源。此外，周边酒店虽有部分降价，但降价幅度仅维持在10%左右，整体并未陷入价格战。“地段属于刚性优势，生意自然不会太差。”该业内人士认为，整体而言，酒店市场确实变得更分化，“好做的很好做，难做的也格外难做。” 这种分化在三亚等度假胜地同样显著。作为高端酒店品牌的聚集地，三亚每年依然是国内最热门的度假城市，但市场整体承压态势明显。据NorthStar酒店资产管理数据显示，三亚高星级酒店整体市场2024年平均房价为987元，较2023年同期下降16.6%；平均每间客房收益为705元，较2023年同期下降16.0%。 不过，惊蛰研究所也从行业人士处了解到，部分头部品牌仍保持稳健，今年平均房价甚至稳中有升，随着三亚旅游旺季来临，这些品牌降价的可能性极低。尽管在上海、三亚等主要城市，仍有一批酒店品牌凭借其核心优势维持着稳定客源与市场韧性，但不可否认的是，整个高端度假酒店市场正在经历一场深刻的调整与重塑。 供给过剩，消费者掌握主动权 当前，消费端的需求正变得日益复合与多元。在一线城市，旅客既看重稀缺地段，也注重性价比；在度假目的地，他们既看重自然景观，更追求服务的质感与体验的独特性。“既要、又要”已成为终端市场的新常态。这一趋势背后，是客群结构的内在变迁。 据三亚一线从业者反馈，当前市场上，30岁至40岁的年轻客群正迅速崛起，这类群体已具备一定的经济实力与社会阅历，处于“有钱有闲”的状态，但也因为长期承受较大的工作与社会压力，需要更高效的解压方式，所以对高端乃至奢华酒店提出了更高要求——不再满足于标准化的服务流程，而是期待获得个性化、专属感强的体验。 为契合这类需求，越来越多的酒店开始加码内容创新，推出诸如浆板体验、瑜伽课程、颂钵疗愈、沙滩足球等特色活动，意图通过差异化服务吸引“挑剔”的年轻客群。 与此同时，消费理性化也在加剧行业竞争。渠道选择的多元，让“货比三家”甚至主动议价成为常态。当同一目的地出现大量同类型酒店时，客源分流难以避免，价格战就成为最直接的竞争工具，这也正是前文提到的三亚高星酒店房价下降的关键原因之一。 供给端的变化同样深刻影响着市场格局。高端度假领域正经历供需关系的根本性逆转。越来越多品牌参与低价预售，本质上反映出供给过剩、需求不足的现实压力。 文旅部数据显示，2024年国内旅游人次达到60.16亿人次，恢复至2019年的93%。然而，《2025中国酒店业发展报告》数据显示，2025年酒店业门店数为17.64万间，超过2019年水平，供给增速快于需求恢复。