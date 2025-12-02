轻资产模式，复星旅文抢滩海南入境游

21世纪经济报道记者 唐唯珂 报道 海南入境游，是复星旅文轻资产模式转型的重要机遇。 “海南的入境游不是简单复苏，而是进入了‘爆发增长期’。我们丽江项目国际游客占比达20%，亚特兰蒂斯国际游客量同比涨了140%，这就是市场给我们的信号。”在三亚亚特兰蒂斯“复星旅文2026产品观”大会上，复星旅文首席执行官鲍将军向包括21世纪经济报道在内的记者表示。 “做海南入境游，不能再走‘重资产拿地盖楼’的老路。现在国企、投资机构都愿意跟我们合作，他们投钱建项目，我们输出品牌、运营和客源，这种轻资产模式跑得通、跑得快。”鲍将军直言，退市后的复星旅文将轻资产战略进一步深化。 “海南自贸港封关后，零关税、低税率政策会吸引更多国际游客”，在鲍将军看来，对于退市后探索轻资产模式的复星旅文而言，海南入境游市场的增量意义重大。“未来三年，我们在海南的国际游客接待量占比要从现在的15%提升到30%，亚特兰蒂斯和超级地中海两个项目，年接待国际游客要突破100万人次。”鲍将军给出了明确的目标。 转型轻资产：2026年出清可售物业 近两年来，复星旅文持续加码轻资产布局。复星旅文于去年9月30日宣布出售4处江苏省太仓市物业地块，对价约3.94亿元。 在海南的布局中，以即将启动的海南超级地中海项目为例，该项目定位全球首个AI主题度假区，计划投资超100亿元、占地43万平方米，却由复星生态内企业及外部合作方承担重资产投入，复星旅文仅负责运营管理与品牌输出。 “这个项目我们不做产权投资方，而是轻资产运营商。从前期的产品策划、AI系统搭建，到后期的G.O服务、国际客源导流，都是我们的核心工作。”鲍将军透露，项目将通过高速缆车连接三亚亚特兰蒂斯，解决海棠湾交通拥堵痛点，形成“双地标联动”的度假集群，而这种“轻资产输出+资源整合”的模式，正是复星旅文在海南快速扩张的关键。 在轻资产合作中，复星旅文的核心竞争力在于“能把入境游客带进来、留得住”。鲍将军介绍，目前已有中建八局、重庆保税港区集团等多家企业主动寻求合作，仅在2026产品观大会上，复星旅文就签约18个项目，其中海南相关合作占比超30%，且均以轻资产模式推进。“有合作方算过账，他们投一个度假项目，如果自己运营，国际游客占比可能不到5%；但交给我们，凭借Club Med的品牌和国际客源，这个比例能提到15%以上，投资回报周期能缩短2-3年。” 对于轻资产的盈利模式，鲍将军表示：“我们靠管理服务费、品牌授权费和客源导流分成赚钱。比如亚特兰蒂斯，我们输出管理团队，能拿到稳定的管理费，同时因为我们带来了国际游客，还能获得额外的营收分成。这种模式下，我们不用扛重资产压力，却能享受海南入境游增长的红利。”他进一步透露，复星旅文正筹备通过险资投资轻资产运营，“险资喜欢稳定的现金流，我们的轻资产管理业务正好符合这个需求，未来可能通过这种方式放大运营规模，在海南落地更多入境游相关项目。” “（公司）私有化后轻松不少。”鲍将军也表示，“退市以后给我们带来了一个更好的环境，特别是在整个战略调整上面，在整个的公司的战略架构上，包括未来多元化护城河的环境。”此外，他透露，复星旅文私有化后现金流非常好，债务结构会调得更合理，关于三亚亚特兰蒂斯的REIT（Real Estate Investment Trust，不动产投资信托基金）上市计划还在推进。 “三亚亚特兰蒂斯如果上市成功，我们会有非常大的现金流，负债率也会下降，现在还是进行得非常顺利的”。此外他表示，目前的房产可售物业会在2026年完全出清。鲍将军进一步指出，“我们原来上市的时候是地产，现在肯定剥离掉。” 2000万国际会员，复星旅文的入境游业务关键