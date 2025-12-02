2025年安徽省县域文旅融合发展报告

作为长三角文化与中原文化交汇的重要枢纽，安徽省历史文化底蕴深厚，自然景观多样秀美，县域经济体既承载厚重文化记忆，又彰显现代发展活力，文旅融合潜力巨大。其独具特色的资源禀赋、承东启西的优越区位及稳步提升的县域经济实力，为文旅深度融合和高质量发展筑牢了坚实基础。 本报告基于迈点研究院“2025年全国县域文旅融合发展指数（CTDI）”数据，系统分析安徽省县域文旅融合的发展现状、维度表现、核心优势与挑战，并提出针对性发展建议，以期为安徽省县域文旅融合高质量发展提供参考。 一、安徽省县域文旅融合发展现状 1、 整体竞争力表现 近期，迈点研究院发布了“2025年全国县域文旅融合100强榜单”，安徽省有8个县域入榜，分别为黟县、泾县、潜山市、金寨县、歙县、霍山县、绩溪县、东至县。从“2025年安徽省县域文旅融合30强榜单”来看，30强县市中有21位跻身全国前500，整体实力较强。 2、核心资源基础 1）历史人文资源：博大精深的“徽文化底蕴” 安徽是徽文化的发祥地，历史文脉源远流长。西递、宏村两大世界文化遗产是徽派建筑与村落规划的典范，徽州古城、歙县牌坊群等见证了明清时期徽商的辉煌；徽剧、宣纸制作技艺等非物质文化遗产璀璨夺目。从古代的老子、庄子、曹操、朱元璋，到近代的胡适、陈独秀等名人思想，共同构成了安徽深邃而多元的文化谱系。 2）自然生态资源：得天独厚的“山水画廊” 安徽素有“山水安徽”之称，自然资源以“山”为脊，以“水”为脉。拥有黄山、九华山、天柱山三大名山，以及长江、淮河、新安江三大水系。黄山奇景冠绝天下，九华山是中国佛教四大名山之一，太平湖、巢湖等水体景观点缀其间。大别山区的红色文化与绿色生态交相辉映，皖南地区的田园风光与古村落和谐共生，共同构成了移步换景的天然画卷。 3）产业特色资源：独具特色的“产旅融合”潜力 安徽拥有众多具有地理标志和文化内涵的特色产业。涵盖了黄山毛峰、六安瓜片、祁门红茶等名茶，宣纸、徽墨、歙砚等文房四宝，以及符离集烧鸡、八公山豆腐等地方名产。这些产业本身具有极高的文化价值和体验属性，为文旅融合开发特色商品、打造沉浸式体验场景提供了丰富的素材。 4）区位与经济基础：战略叠加的“发展机遇” 安徽地处长三角经济圈与中部地区的交汇点，承东启西、连南接北，高铁网络日益完善，交通枢纽地位不断提升。省内县域经济活力持续增强，涌现出一批在全国具有竞争力的特色经济强县。为安徽县域文旅对接高端市场、引入资本与技术、实现跨越式发展提供了历史性机遇。 3、榜单细分维度分析 根据2025年全国县域文旅融合发展指数（CTDI）监测数据，安徽省县域文旅融合在五个细分维度上呈现出差异化发展特征。从具体数据来看，安徽省TOP10县域在经济实力、绿色水平和媒体传播三个维度表现优于全国平均水平，而在增长潜力和产业融合两个维度则相对滞后。各维度具体表现分析如下： 1）经济实力指数 安徽省TOP10县域的经济实力指数为22.22，全国县域TOP200平均值为22.05，较全国平均水平高出0.77%。这一数据表明安徽省县域经济基础较为扎实，景区客源稳定，形成了较为成熟的旅游消费市场。同时，皖南地区精品民宿规模化发展，文旅消费市场成熟，有效提升了文旅产业的综合收益。 2）增长潜力指数