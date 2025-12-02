抖音的豆包“定制版手机”来了，售价3499元，你会买吗？

OpenAI的ChatGPT爆红后，不仅带着文心、豆包、通义、元宝等大模型产品蹿红，华为、小米、一加、vivo、OPPO、苹果等手机厂商也开始搞出“AI手机”的相关概念。然而，经过两三年的市场检验后，无论是通用型AI大模型，还是“AI手机”都遭遇命运的“阻隔点”，AI大模型受困于终端问题，目前仅能为用户解决有限的问题，而手机厂商的AI更多地停留在概念上，两者都需要找到破局点。 抖音的豆包提供了新思路。 日前，豆包正式宣布“豆包手机助手”以技术预览版的形式呈现。虽然名字叫“豆包手机助手”，但它和豌豆荚、应用宝、百度手机助手等传统的手机应用商店毫无关系。 根据介绍，豆包手机助手是豆包和手机厂商在操作系统层面合作的手机AI助手。豆包手机助手的首个合作方是nubia，手机型号为nubia M153，该机型完全由nubia来完成硬件研发设计以及生产制造。 nubia M153的硬件参数配置：6.78英寸LTPO屏，处理器为高通骁龙8至尊版，内存为16GB+512GB；后置三摄（主摄/超广角/长焦均为5000万像素），前置5000万像素镜头；内置6000mAh电池，支持90W有线快充+15W无线充。机身厚8.52mm、重约212克，支持双卡双待，颜色只有白色版。 售价3499元，目前仅能在中兴商城上购买，其购买页面中提示称：仅面向需要体验豆包手机助手的行业人士，不承诺成熟产品的功能完善度，普通消费者请务必谨慎选择。 从媒体的样机体验以及豆包公布的使用场景来看，nubia M153更像是上一款豆包“定制版手机”，它能为用户提供的功能有：识别用户手机相册中照片的详细信息；直接和豆包进行视频或语音通话，比如，帮助用户讲双语绘本；利用语音交互，直接帮用户P相册中的照片；帮助用户在淘宝、京东、拼多多等平台进行购物比价；帮助用户打开播客，将喜欢的播客添加到播放列表；帮助用户点外卖；帮助用户处理飞书中的工作内容；手机记忆功能；更详细、更全面的旅行攻略。 豆包手机助手在AI大模型和智能手机终端之间找到了契合点，通过更底层的切入和配合，AI大模型能够完成更多的操作，这样，AI助手的能力就能够得到更大的扩充和完善，更直白地说，AI助手更有用了，而不是只知道一天到晚生成大量垃圾内容。 豆包手机助手为用户描绘了一个非常理想的AI世界，豆包就像一个虚拟助手一样，用语音交互的形式理解用户的需求，然后直接在用户的手机上调动AI的能力，最终，帮助用户完成他想要做的事情，用户只需要语音输入、授权、等待、确认即可。 现实很骨感，豆包手机助手面临的问题并不少。 第一，用户对隐私的担忧。可以说手机是用户秘密最多的地方，尽管豆包手机助手只是一款虚拟的AI工具，但对于用户而言，让一款工具直接打开自己的淘宝、京东、拼多多等购物平台，再从中浏览分析、比价等行为，会不会有一种“一览无余”的感觉？其中，比较重要的就是购买记录、浏览偏好等，都有可能被看见。 豆包手机助手在它的隐私安全⽩⽪书中提到称，遵循授权同意、最⼩必要、⽤户可控原则。这虽然能够让用户在某种程度上放心，但要想彻底打消用户对隐私的担忧，还是有难度。 第二，受终端数量影响，豆包手机助手所能达到的效果有限。看起来效果很好的豆包手机助手，目前仅在nubia M153上使用，这就意味着更大范围内的用户无法被影响，比如苹果、华为、一加、荣耀、小米等厂商，这些更主流的用户，无法使用豆包手机助手。 第三，手机厂商既然能跟豆包“定制”，为什么不能跟文心、通义、元宝等大模型定制？作为大模型本身，豆包并不具有稀缺性，目前市场上有306款生成式人工智能应用或功能完成登记，除了豆包之外，文心、通义、元宝、DeepSeek、Kimi等大模型产品多得是，手机厂商有足够多的选择机会。 第四，从产品来看，nubia M153中规中矩。豆包手机助手提示购买者“仅面向需要体验豆包手机助手的行业人士”，但只要是手机，就必然会涉及跟整个智能手机行业横向对比，3499元的价格并不算便宜，另外，在相关功能上，苹果、华为、一加、荣耀、小米等厂商也都有足够亮眼的旗舰机。若非好奇心使然，用户能选择购买的机型实在太多。