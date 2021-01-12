在日本住宿，碰见有穿“西装”的美女敲门不要开，老板也不愿接待_旅游

原创 在日本住宿，碰见有穿“西装”的美女敲门不要开，老板也不愿接待 2021-01-12 01:56 来源: 旅游杂说 原标题：在日本住宿，碰见有穿“西装”的美女敲门不要开，老板也不愿接待 近几年出国游在国内越来越火，大家生活水平在不断提高，出国消费也是不在话下，而比较受大家欢迎的国家就是我们周边的几个邻国了，例如泰国、新加坡、日本、韩国等等，这些也是出游率非常高的国家了。不过去到日本旅游的话，导游也会提醒住宿时，如果碰见有穿“西装”的美女敲门不要开，可不要想太多了。 日本是个非常好的旅游国家，景色十分优美、美食也是多得数不胜数，这些都是吸引中国游客前去旅游的原因，当然还有日本的影视文化以及非常成熟的动漫行业。去日本旅游除了要好好享受当地景色之外，还有很多注意事项需要多加小心关注，不然有可能就要吃个大亏了，这些你都做足攻略了吗。 在日本住宿要注意了，如果有陌生女孩来敲房门的话，一定不要轻易开门，这些女孩可不简单。她们通常会打扮得比较好看来吸引你的目光，尤其是男性游客，看到穿“西装”的美女就不淡定了，以为自己碰上好事情了，更容易答应别人请求。如果你没有多加防范而开门的话，她们就会开始推销…