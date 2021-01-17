韩国人用2字评价各国游客：美国是旅者、日本是抠门，那中国呢？_旅游

原创 韩国人用2字评价各国游客：美国是旅者、日本是抠门，那中国呢？ 2021-01-17 16:46 来源: 星座的一天 原标题：韩国人用2字评价各国游客：美国是旅者、日本是抠门，那中国呢？ 韩国人用2字评价各国游客：美国是旅者、日本是抠门，那中国呢？ 不知道驴友们平时放假是去哪里旅游的呢，是国内旅游还是国外旅游？还是哪里都不去宅在家里呢？其实，放假的时候要多出去走走，去见识一下世界的美丽和变化多样，才能使得自己的人生经历变得丰富多彩，不会留下遗憾。 而现在的国人的生活水平不断上升，愿意出门旅游的人也越来越多。很多国人都会选择国外旅游，国人喜欢旅游的国家有很多，而韩国就是其中一个。几前受到韩国潮流文化的印象，给当时国内的产业带来巨大的冲击和发展机遇。 也给当时的国人带来非常深刻的印象，对韩国生出向往之心。等他们有能力的时候，纷纷前往韩国旅游观光。韩国的旅游业发展相当不错，众多景点和文化吸引着许许多多世界各地的游客前往旅游观光，其中就有很多中国游客。 而韩国人接待了这么多的各国游客，驴友们知道，韩国人是如何评价世界各国游客？为此还专门询问了一位韩国商人，他说韩国人用2字评价各国游客：美国…