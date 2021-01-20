永恒轮回黑色幸存者新手向杰琪玩法攻略 时间：21-01-20 19:32 来源：网络整理 作者： 金山毒霸11下载 永恒轮回黑色幸存者新手杰琪要怎玩呢？需要注意什么点呢？可能很多玩家们还不清楚吧，接下来小编就给大家带来了详细的杰琪新手向玩法攻略，希望大家会喜欢。 本新手向路线推荐秉承以下原则： 1.至少在大方向上是主流(比如技伤雪技伤剑姬就肯定不属于) 2.顺着给定的路线走一定能出齐装备，不涉及稀有材料的需求 3.不涉及装备的更换(比如激光剑换天卫，AK转XCR) 4.在符合第一点的情况下玩法相比别的较简单(比如杰琪技伤小刀显然比AD小刀难) 5.不进行强度的评价，试过之后最适合自己的才是最好的 但为了满足这些条件，有些目前最主流的玩法，或者说最强的玩法并不适合出现在这里。如果有觉得更合适放在这里的路线，也十分欢迎向我提出，不胜感激! “雪现在主流不是激光剑吗”之类的问题，因为这是提供给新手使用的。如果涉及到高端操作，会让理解角色玩法和理解出装思路有困难。 以上。 共振匕首暴击杰琪 输出手段：普通攻击 路线思路：注意按照这四个点走完还差一个铁矿石神装，旅馆、森林、墓园选一个点去就行。 …