撒贝宁说没去这些地方等于白活？高分综艺即将收官你好，生活撒贝宁旅行_新浪时尚_新浪网

作者：外滩设计酒店 “东方小瑞士” “大西洋最后一滴泪”， 美哭！ 最近的顶流既不是王一博也不是肖战，而是每天要上几回热搜的撒贝宁，“芳心纵火犯”又凭着才华和实力收获了一大批粉丝。 其中有不少名场面都出自《你好，生活》。这部由央视出品的综艺在豆瓣斩获了9.0的高分，甩开其他同期节目一大截。 节目走慢综路线，讲述的是在旅途中发生的趣事。尼格买提和撒贝宁组成的“sunny”组合是常驻嘉宾，他们一个细腻温柔、一个调皮捣蛋，有趣的互动成为了一大亮点。 既有啼笑皆非的故事，也有温馨欢乐的场面，还有超级治愈的美景，拍摄的每一帧都是大片级别的。 还有两期就要收官了，MISS在里面还发现了很多小众神仙秘境，水草丰美的东方“小瑞士”海坨山谷、清透温柔的“大西洋最后一滴眼泪”赛里木湖…… 海坨山谷 东方“小瑞士” 节目第一集来到了海坨山谷，上了热搜的央视主持天团“凡尔赛”名场面就是发生在这儿，综艺里还举办了一场天地为观众的音乐会。 音乐会 秋天的海坨山谷 冬季的海坨山谷 海坨山谷位于河北与北京交界处的闫家坪村，从北京市中心出发，开车两个半小时可达。这里山峦叠翠、水草丰美，有“东方小瑞士”之称。 冬天的海坨…