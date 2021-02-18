春节假期福建近六成游客“家门口”旅游

新华网福州2月18日电（刘丰）福建省文化和旅游厅消息，2021年春节期间，全省文旅市场累计接待游客1612.46万人次，实现旅游总收入66.59亿元。其中，就地休闲成为今年春节旅游新特点，各地接待的本地游客占比近六成。 春节期间，市内休闲游成为假日出行主流，城市公园、休闲街区等开放式景区（点）成为热点，都市休闲游受热捧，全省各地接待本地游客的比重接近六成。福州森林公园樱花、桃花盛放，累计接待游客8.62万人次。厦门山海健康步道春节期间累计客流量超过30万人次。莆田绶溪公园设置多个特色组景供市民游客参观，同时在假日期间试开放6个公益展馆，假期累计接待游客4.95万人次。三明市区的贵溪洋生态湿地公园成为市民休闲遛娃好去处，城市绿道是新春登高远眺的不二之选，沙溪十里闽学文化长廊五园九景逛不停；永安自行车公园，健身、骑行、观景，成为户外运动爱好者的乐园。 今年春节，福建文博游览成为新亮点。福建博物院推出“牛转乾坤——辛丑（牛年）新春生肖文物图片联展”等3个线下专题展；福建省美术馆推出“漆彩缤纷——福建省美术馆馆藏漆画迎春展”，连续多日人流量超2000人；省属博物院、民俗博物馆、非遗博览苑等公共…