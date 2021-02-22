江苏：探路“非遗+旅游” 唤醒“沉睡的遗产”

本报记者 颜颖 付奇 陈月飞 牛年春节，南京市民间木艺非遗传承人常慧君异常忙碌。她在南京市民俗博物馆现场雕木肖像、指导拓印牛年版画，前来体验的游客“每天都有排队”。 春节前后，省内非遗颇受热捧，各地线上线下推出各类非遗展演展示、体验交流活动200余场，省文旅厅“水韵江苏”全媒体平台非遗系列新媒体产品点击量超过210万。 兼顾保护与利用、有效“活化”非遗，蹚出一条开发新路子。上个月，我省首批10家非遗旅游体验基地揭晓，作为文化大省和经济大省的江苏，正探索将非遗与旅游有机融合，通过市场唤醒“沉睡的遗产”。 “看非遗”成为新年俗 “南京不但山美水美，秦淮风味儿小吃噢，那才是名扬天下哦……”春节期间的一天下午，从甘熙故居特展厅传来一段段地道的南京白局说唱，不少游客驻足聆听。 说唱者是国家级非遗南京白局省级代表性传承人黄玲玲，她正比画着，教几个学生唱《我的家乡在南京》，“五官要全部舒展开，眼睛、眉毛都要跟着走”。 台下，65岁的南京市民王大爷和老友听得入迷。他告诉新华日报·交汇点记者，退休后每年都买南京市旅游游园年卡，尤其喜欢来这里。“看馆里手艺人做活儿，跟他们聊天，过年更要来看看了，这里保住了…