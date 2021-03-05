携程“旅游复兴2.0”计划将升级行业复苏力度

周健报道 3月5日，在“旅游复兴V计划”迎来一周年之际，携程宣布该计划为“旅游复兴2.0”，继续推动行业复苏与高质量发展。 2020年，携程联动国内超过20余省市目的地、20余万行业伙伴，投入超过20亿元旅游复苏基金，激活超过2000万用户。携程集团董事局主席梁建章领衔的携程直播业务作为“复兴V计划”尖兵，与特卖频道一起，为全球市场贡献50亿的交易额，成为携程内容生态第一大IP。旅行行业中最大的内容生产平台“携程社区”也在2020年第四季度改版上线。2021年1月，同时服务于目的地、商家、行业从业者的私域运营产品“星球号”正式亮相，加之已迭代为3.0版本的“携程纵横”智能投放系统，携程内容生态和营销体系开始具备更完善的能力链接起行业和用户。 此次升级的“旅游复兴2.0”计划不但在复苏基金投入方面有望翻倍，也将致力于打造泛旅游市场营销枢纽，带领全球行业重回增长通道。 据携程集团执行副总裁、CMO孙波介绍，升级后的“旅游复兴2.0”计划的重点，正是发挥行业营销枢纽的优势，提升合作伙伴的营销效率，在旅游复苏的浪潮中抢占先机。 在国内以及全球旅游市场复苏向好的背景下，携程“旅游复兴2.0”计划…