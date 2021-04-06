太平洋证券：继续看好疫情修复下旅游景区、酒店、免税行业的增长_新浪财经_新浪网

投资研报 【王牌投研】核心资产如期反弹，距离阻力位还有多少幅度？高增长开启，这只个股被机构盯上了！ 【新能源汽车动见】欧洲多国发布一季度销量 南都电源大幅下修业绩快报 【硬核研报】4000亿光伏龙头正式入局氢能！创始人亲自带队+私募巨头力挺，碳中和时代的零碳能源怎样布局？ 【硬核研报】突发！智利封国加剧锂矿短缺，锂价又将加速上行？锂资源面临价值重估，手握稀缺锂矿和盐湖资源的巨头开始疯狂扩产 证券时报网讯，根据文旅部数据，今年清明节假期，全国国内旅游出游1.02亿人次，按可比口径同比增长144.6%，恢复至疫前同期的94.5%。实现国内旅游收入271.68亿元，同比增长228.9%，恢复至疫前同期的56.7%。 太平洋 证券指出，从民众的出游热情看，已经基本恢复。但由于近程旅游占比高、旅游产品价格低、景区减（免）票等原因，旅游消费与疫情前比仍有较大差距，客单价的提升仍有较大的空间。五一假期长达5天，预计中长线旅游的占比将会提升，有利于旅游消费的恢复。继续看好疫情修复下旅游景区、酒店、免税行业的增长。 新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞…