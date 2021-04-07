【旅游】新加坡“无目的地”邮轮旅游受欢迎

新华社北京4月2日电（记者王逸君）新加坡“无目的地”邮轮旅游项目受市场热捧，第二次延长服务期限。 新加坡《海峡时报》4月1日援引新加坡旅游局数据报道，自去年11月底推出以来，“无目的地”邮轮航行逾90次，接待游客逾12万名，目前没有游客在航行过程中感染新冠病毒。 图为2020年12月9日拍摄的返航停靠在新加坡马里纳湾的“无目的地”邮轮。（新华社发，邓智炜摄） 这一项目仅限新加坡居民参加，在新加坡港口登船。邮轮出海后，沿途不停靠港口，带游客领略一番海洋美景后返回出发地点。参与项目的两艘邮轮分别是皇家加勒比公司“海洋量子”号和云顶邮轮集团“星梦”号。 由于市场反应热烈，这两艘邮轮将延长服务至今年10月，这是第二次延期。今年2月，两家邮轮运营商宣布，在新加坡的服务将延期至6月。 为防范疫情，每艘邮轮一次性搭载游客数量不得超过最多载客量的半数。游客登船前须接受新冠病毒检测，并用疫情追踪软件记录接触人员，在邮轮上还须遵守防疫规定。 16岁中学生克利斯·林去年12月乘坐“海洋量子”号。她说，疫情期间人们无法出国旅游，但“乘坐邮轮仍让人获得不少乐趣”。 来源：新华社