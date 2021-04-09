盘后机会挖掘汇总：“假日效应”是下一个市场兴奋点？酒店、旅游等板块或受益_股市直播_市场_中金在线

4月9日，A股低开低走，核心资产股抱团杀跌，促使指数失真，轻指数重个股行情延续。行业方面，文教休闲、旅游酒店、工艺商品、商业百货、贵金属、钢铁、港口水运等小幅上涨。题材股方面，氦气概念、燃料电池、在线旅游、氢能源、稀土永磁、碳交易等涨幅居前。建议把握调仓换股机会，对超跌反弹的核心资产股注意减仓。 节假日催化旅游业加速回暖 旅游酒店板块拉升走高 旅游、酒店餐饮板块9日盘中拉升走高。携程平台数据显示，报名周边游、近郊游的游客占比超五成，周边游酒店订单相较于2019年也有40%以上增长。中国旅游研究院数据显示，清明期间踏青郊游旅客占比57%，自驾游旅客占比60%，此外，清明期间中长线、长线跨省游已出现回暖迹象，携程平台预定量同比增势显著，在即将到来的“五一”和暑期长假中，长线游有望进一步复苏，带动人均旅游消费提高。 投资机会方面，可关注：1、酒店行业龙头，在同比低基数的情况下，行业总体受益于出行持续回暖。龙头公司疫情期间逆势拓店，有望推动行业集中度进一步提升，中高端酒店快速增长且占比提高，看好头部酒店集团在行业复苏周期下跑出自己的α。2、免税行业，离岛免税仍是吸引消费回流的重要窗口，新参与者…