【新冠肺炎】西班牙解除紧急状态 民众可跨区出行 国际 東方網 馬來西亞東方日報

发布于 2021年05月10日 08时35分 • 最后更新 1小时前 • 整理：薛佩菱 【新冠肺炎】西班牙解除紧急状态 民众可跨区出行 （马德里、伦敦10日讯）因应国内感染新冠肺炎患者人数未见大幅反弹，加上接种疫苗人数上升，西班牙当地时间周日正式解除为期超过半年的紧急状态，允许民众可跨区外旅，睽违数月的亲人得以重聚。当地卫生部门警告市民不要松懈，重申解除紧急状态并不等于结束防疫限制措施。 解除宵禁后，巴塞罗那充满欢呼声、掌声和音乐。28岁的科贝拉说：“这就像新年一样。”他说：“我们恢复一点正常，一点自由，但我们必须记住，病毒仍然在周遭。” 珠宝设计师巴尔斯说：“我受够了不能离开马德里。”这呼应许多人因限制放宽感到松了口气的想法。46岁的巴尔斯说：“遭到封锁、没有自由，令我感到沮丧。”他计划下周末去西北部加利西亚庆生。 然而，西班牙即使解除紧急状态，地方政府也可限制酒吧及餐厅的营业时间和客人数字，同时可寻求法院批准，再次实施宵禁令等措施。 英将允许互相拥抱 在英国，新冠肺炎疫情渐见曙光，内阁办公室国务部长戈夫当地时间周日透露，当地本月17日将放宽部分抗疫限制措施，包括容许家庭成员相互拥抱…