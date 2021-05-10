价格暴涨 酒店“跳单” 江苏发布五一消费投诉热点-新闻频道-和讯网

又一重磅消息即将发布，大盘何去何从？>> 中国消费者报 报道 （ 黄慧 记者 薛庆元） 疯狂涨价的各类票、“捂房”“跳单”的酒店民宿、“坑”版低价游 五一假期期间，让消费者身陷“囧途”的事件都有哪些？5月7日，江苏省消保委发布2021年五一期间江苏省消费投诉与 舆情 分析报告。据悉，五一假期，省消保委共计受理维权诉求8827件，其中咨询6909件、投诉1918件。据江苏消费网舆情监测系统统计，江苏省内与五一假期出行、 旅游 等消费相关负面舆情信息共计23663条，购票难、机票价格暴涨、退房或退票手续费过高、旅游团“坑”游客、租车行业乱象等问题集中。 “疯狂”的酒店 “捂房”“跳单”、价格暴涨 五一期间，江苏省消保委系统共接到涉及住宿服务的投诉达184件，投诉主要集中在合同方面，商家无法履行对消费者的服务承诺是该领域反应的主要问题。舆情数据显示，省内与住宿服务相关的负面舆情信息共3185条。 从反映的问题看，投诉与负面舆情呈现高度一致，具体表现在：一是酒店价格暴涨，引起舆论争议或投诉，由于省内旅游热点城市较为集中，消费市场火爆，不少城市酒店临时调价、“捂房”等频发，价格翻倍上涨情况存在；…