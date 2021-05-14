折价两成 财信吉祥人寿年内二返拍卖场吉祥人寿艺龙净利润_新浪科技_新浪网

原标题：折价两成 财信吉祥人寿年内二返拍卖场 在历经两度撤拍及一次流拍后，财信吉祥人寿保险股份有限公司（以下简称“财信吉祥人寿”）股权再返拍卖场。近日，财信吉祥人寿的4000万股股权作为标的第四度亮相在阿里拍卖场上，且价格大降20%。时隔近两年，与财信吉祥人寿“跳水”的起拍价相伴的是其节节高的净利润，以及与净利背道而驰、大幅下降的保险业务收入。漫漫股权转手之路上，财信吉祥人寿质押股权拍卖究竟历经几番波折？“增利不增收”的现象，折射出该公司业务结构何等隐疾？而近年来数字化转型的变革举措，又能否成为财信吉祥人寿驶上白热化同业竞争“加速赛道”的助推器？ 4000万股股权坎坷拍卖路 近日，阿里拍卖网公开信息显示，财信吉祥人寿4000万股股权将于5月24日进行司法拍卖。截至北京商报记者发稿，该场拍卖已有159次围观，2人设置提醒。 关于这4000万股股权在拍卖场上的流转，财信吉祥人寿回应北京商报记者称：“公司股东拍卖所持我司部分股权，不会对公司正常经营产生任何影响。” 而对于此次财信吉祥人寿股权司法拍卖的降价，业内人士认为，这是正常的市场化调整。经济学家宋清辉便评价称，此举应该是为了吸引更多投资…