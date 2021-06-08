华润9.96亿摘昆明官渡区吴井街道4宗城改项目用地土地地块昆明市_新浪科技_新浪网

原标题：华润9.96亿摘昆明官渡区吴井街道4宗城改项目用地 来源：观点地产网 6月7日，华润置地旗下昆明华润置地三联置业有限公司竞得昆明官渡区吴井街道4宗约84.13亩土地，竞得价格9.96亿元，楼面价约519~6168元/㎡。 以上4宗土地属于官渡区五里片区城改项目用地，编号分别为KCGD2020-7、KCGD2020-8、KCGD2020-10、KCGD2020-11号地块，面积合计约84.13亩，含69.7亩城镇住宅用地及14.43亩零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融、娱乐、其他商服用地兼容交通服务场站用地。 观点地产新媒体翻阅土地交易文件后发现，竞得人须在KCGD2020-7号地块完成64107.9㎡住宅回迁安置房的建设，在回迁房验收合格后，由官渡区人民政府按不高于3000元/㎡回购用于安置官渡区五里片区城改项目内被拆迁居民；在KCGD2020-8号地块内建设59877.99㎡非住宅回迁安置房，其中42129.91㎡无偿无条件移交给官渡区人民政府，并提供3000㎡空地用于公共交通场站室外停车；在KCGD2020-10号地块配建600㎡的社区服务中心和800㎡的老年人服务站…