美国放宽50国旅游限制，全球解封曙光浮现？欧盟美国加拿大都想提振旅游业_旅行

美国国务院宣布计划修改其对数十个国家的旅游建议评级，包括其邻国加拿大和墨西哥。 虽然美国和加拿大之间的边境可能会一直关闭到9月，但美国国务院决定将其旅行警示级别从4级降至3级，这可能会对世界各地的旅游业产生重大影响。 今年4月，美国将209个国家中的150个国家评为“四级：请勿旅行”。如今，最高级别警示的国家数量已经降至125。 美国疾控中心同时也将美国旅游推荐等级从4级放宽至3级。第3级的建议为，确保在旅行前已经完成了全部疫苗接种。第4级的建议为，避免前往此类目的地。随着限制措施开始放松，航空旅行指标已经开始反弹。截至5月底，美国联邦运输安全管理局（TSA）宣布已经筛查了近200万的航空旅客，这是自疫情开始以来的最高数字。 美国计划放弃旅游限制的消息推动美股航空股走强，盘中夏威夷航空涨超10%，西空航空、达美航空、南方航空涨超2%，西南航空涨1.65%，美国联合航空涨1.34%。 美国并不是唯一一个放宽旅游限制的北美国家。昨天，据报道，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）计划取消对已接种疫苗游客的旅行限制。特鲁多表示75%的疫苗接种率是重新开放边境的一个关键门槛…