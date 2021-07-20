大数据杀熟，毁的是互联网经济的未来大数据携程互联网经济_新浪科技_新浪网

原标题：大数据杀熟，毁的是互联网经济的未来 【新闻随笔】 携程“大数据杀熟”案有了初步结果。据媒体报道，浙江省绍兴市柯桥区法院审理的胡女士诉讼上海携程商务有限公司侵权纠纷案，法庭一审判决原告胜诉。事件起因是去年胡女士通过携程App订购某酒店住宿，在离店时发现订购价格远超酒店实际挂牌价，与携程沟通未有满意结果后，以携程对自身进行“大数据杀熟”等缘由将其起诉到法院。法院判决指出，携程在交易过程中未履行如实报告义务，存在虚假宣传、价格欺诈和欺骗行为，同时还采集和使用了非必要信息。虽然携程方始终坚持认为在整单服务中不存在虚假宣传及欺诈行为并保留上诉权利，但有专业人士表示，依既有事实来判断，法律仍会给出公允的判决。 这些年，互联网经济的蓬勃发展给人们的衣食住行带来诸多便利，但与此同时，广大消费者也苦“大数据杀熟”久矣。到目前为止，“大数据杀熟”并没有明确的法律界定，还停留在学术研究和大众口口相传的商业概念里。不过，即便当前还无法从维护社会整体利益的角度，对“大数据杀熟”进行普适性解决，但并不影响在现有法律框架下对此类案件做出公平的判决。 现今所说的“大数据杀熟”，一般是指互联网商家利用大数据技术…