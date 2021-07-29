国际航协：6月份国际航空旅行持续令人失望载客率旅行沃尔什航协航空公司_手机网易网

国际航协：6月份国际航空旅行持续令人失望 2021-07-29 18:13:20 看航空 国际航空运输协会（IATA，以下简称“国际 航协 ”） 全球航空客运需求定期报告显示，国际和国内航空 旅行 市场均略有改善。由于国际旅行限制，需求仍大大低于新冠疫情爆发前的水平。 受新冠肺炎疫情影响，2021年与2020年月度数据同比结果有所失真。除非另作说明，本文的同比结果均为与2019年6月份常态需求数据所进行的对比。 与2019年6月份相比，2021年6月份航空客运总需求（按照收入客公里或RPKs计算）下降60.1%。比2021年5月份降幅（62.9%，与2019年同期相比）略有改善。 6月份国际客运需求比2019年6月份下降80.9%，与2021年5月份（下降85.4%）相比有所改善。除亚太区外，其他地区的需求略有提升。 与疫情危机前水平（2019年6月份）相比，国内总需求下降22.4%，环比2021年5月份略有改善（国内客运量与2019年同期相比下降23.7%）。主要国内市场表现喜忧参半，俄罗斯客运量强劲增长，而中国则再度下降。 国际航协理事长威利· 沃尔什 先生（Willie Wals…