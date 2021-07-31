散售办公物业遇冷，如何破局？_腾讯新闻

本文作者 郑中 商业地产分析师 作为商业地产行业的重要组成部分之一，办公楼在商业活动中扮演了重要角色。除了少数企业自持办公物业，大部分公司都需要租赁或买入办公面积来实现办公需求。据国家统计局数据，全国办公楼新开工施工面积自2008年起开始快速增长至2014年，之后每年依然保持在超过6,000万平方米的高位，在2019年达到仅次于2014年的水平，并在受到疫情冲击的2020年依然录得6,604万平方米，全国办公楼建设热度不减。随着使用者的品质需求不断提高，近年来新入市的项目以甲级办公楼为主，空间分割较为科学，楼宇硬件愈发先进。以北京甲级办公楼市场为例，2018至2020年，市场平均每年迎来100万平方米左右的新增供应；2021年上半年已有约50万平方米的新项目入市，预计全年新入市项目总面积将超过110万平方米。充足的市场供应抬高空置率，加剧市场竞争，但也给租户或买家提供更多选择。 办公楼销售分为整售和散售。 整售针对单一业权的办公物业，整栋出售，不可分割 ；整售项目多为位于较好地段的高品质持有型物业，自身估值受楼内租户结构和现金流水平影响较大。 散售则类似住宅销售，将楼内的办公面积打散…