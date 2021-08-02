气象+旅游 首批”安徽避暑旅游休闲目的地”公布

中国网8月2日讯 近日，安徽省文化和旅游厅与省气象局联合公布首批“安徽避暑旅游休闲目的地”。黄山风景区、岳西县石关乡、黄山市黄山区翡翠谷景区、霍山县太阳乡、石台县牯牛降景区、休宁县齐云山风景区、广德市笄山竹海景区、滁州市琅琊山风景区、芜湖市繁昌区马仁奇峰景区、含山县褒禅山景区等10家单位入选。 这是两部门贯彻落实《安徽省政府关于促进全域旅游发展加快旅游强省建设的实施意见》《安徽省省政府办公厅关于推进气象事业高质量发展助力现代化五大发展美好安徽建设的意见》精神，推动气象＋旅游的阶段性成果，将对今后的安徽气象旅游融合发展，打造避暑旅游休闲新业态产生积极的推动作用，对深化旅游业供给侧结构性改革，激活文化和旅游消费潜力发挥有效引领作用。 据了解，本次“安徽避暑旅游休闲目的地”创建系文化和旅游、气象两部门首次联手实施，期间制定了涵盖气候条件、生态环境、旅游供给、配套设施、市场监管等5类、17个指标构成的评分细则，从而实现对“安徽避暑旅游休闲目的地”的客观、综合评价。 该项工作的实施，将有力推动安徽省气候资源优势转化为旅游发展的产业优势，进一步创新旅游业态、丰富旅游供给，带动生态、休闲、康养旅游的…