福建：暂停跨省团队旅游和“机票+酒店”业务

近日，考虑到福建省疫情防控形势严峻，福建省文化和旅游厅发布《关于切实做好文旅系统疫情防控工作的通知》，要求全省旅行社及在线旅游企业暂停经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 《通知》 全文如下。 福建省文化和旅游厅关于切实做好文旅系统疫情防控工作的通知 当前，我省疫情防控形势复杂严峻，全省文化和旅游系统要切实提高政治站位，立即行动起来，在当地疫情联防联控机制的统一领导下，履行相应职能职责，进一步压实企事业单位主体责任，强化防控措施，避免疫情通过文旅途径传播，现就切实做好文化和旅游系统疫情防控工作通知如下： 一、立即启动应急机制。厦门、泉州、莆田市等存在中高风险的地区，要立即启动应急机制，进入应急状态。其他地区应高度关注联防联控机制发布的疫情动态，适时启动应急机制。全省各级文旅部门要加强值班值守，严格执行领导带班、24小时值班和信息报告制度。严守岗位、严格制度、严肃纪律，确保通信联络和信息渠道畅通，遇有疫情等突发事件，要妥善果断处置，并按规定程序及时报告，不得迟报、瞒报、漏报。要完善防控应急预案，并积极配合当地卫健、疫控等部门做好疫情防控和应急处置。 二、积极配合排查流调。各级文旅部门和…