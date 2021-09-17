安徽池州公布一密接者活动轨迹：曾在石台县多个部门座谈酒店新冠肺炎_新浪科技_新浪网

原标题：安徽池州公布一密接者活动轨迹：曾在石台县多个部门座谈 据安徽池州“石台融媒”微信公众号9月17日消息，9月16日16:53分，石台县疾控中心接到池州市贵池区疾控中心关于新冠无症状感染者密切接触者赖某的协查函。9月13日，江西省赣州市居民（武汉市工作）赖某从武汉乘坐 G1438次10车厢 12B 高铁到达合肥南站（后改乘另一高铁 G8341次04车厢02F到达池州站），与一名新冠无症状感染者同车次同车厢，被判定为密切接触者。目前赖某已于9月15日在贵池区集中隔离，9月16日核酸检测结果为阴性。该密切接触者赖某一行 8人于9月13号-15号在石台县参观考察。 县疾控中心第一时间开展流行病学调查，截至目前赖某在石台县密切接触者共14人已按照要求落实管控措施。为堵塞防控漏洞，提醒其他与赖某有共同活动轨迹人员落实防控措施，现将有关事项通告如下： 赖某活动轨迹：9月13日，14：00 左右，赖某一行8人自池州站自乘车（皖 C ZS553、皖 R00916）到石台县城；16：00-16：50，在石台县发改委会议室座谈；17:00 左右到自然资源规划局规划股接洽，约20分钟；17:20 离开县…