注意！黑龙江新增1例感染者！连续3天玩剧本杀，去过多家饭店、酒店-新闻频道-和讯网

2021年9月21日，哈尔滨市疾控中心发布消息，2021年9月21日，巴彦县第二人民医院报告新增新冠病毒阳性感染者1例，由120救护车转运至哈尔滨市传染病医院接受隔离观察治疗。根据流调结果，现将其主要活动轨迹涉及场所发布如下： 图片来源：哈尔滨新闻网 9月7日，吉安市乘坐G492高铁到南昌，从南昌乘坐3U8266航班到达哈尔滨机场。 9月7日—9日，道里区中央大街君逸酒店。 9月8日，道里区中央大街老厨家， 索菲亚 ( 002572 , 股吧 )教堂外广场，南岗区哈西万达金街大碗麻辣烫，子不语剧本杀。 9月9日，南岗区金爵万象众创书店，子不语剧本杀。 9月10日，南岗区子不语剧本杀，道里区群力冬日假日酒店。 9月11日，自驾回到巴彦县兴隆林业局利民家园20号楼二单元202室。 9月12日，巴彦县兴隆镇蜜雪冰城，小酒馆铁锅炖。 9月13日，巴彦县红事会浴池。 9月14日，巴彦县刚子烧烤，烨竹园饭店。 9月15日，巴彦县兴隆林业局明顺酒楼。 9月17日，自驾到南岗区哈西万达金街大理米线，金爵万象密室逃脱，桔子水晶酒店。 9月18日，道里区斯美诺医美整形医院，南岗区凯德广场，桔子水晶酒店。