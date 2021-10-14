活化工业遗产，打造有吸引力的工业旅游目的地遗产文物博物馆吸引力旅游_手机网易网

如何让冰冷枯燥的工业 文物 或遗址活起来，动起来？ 21世纪经济报道记者文静 实习生同美欣 安徽亳州报道 “ 旅游 业具有覆盖面广、带动性强的特点，发展工业旅游成为城市实现产业结构调整的重要手段。同时，工业旅游还能在保护工业 遗产 的基础上，让城市文化历久弥新、永续发展。”近日，上海工业旅游促进中心主任刘青在亳州举行的首届国家工业遗产峰会（下称峰会）上说。 工业旅游作为工业遗产活化利用的模式之一，具有观赏、研学、展示、休闲、康养、购物等功能，包括工业企业、工业园区、工业展示区域、工业历史遗迹等，是体现工业技术成果和科技文明等的载体。工业和信息化部工业文化发展中心副主任孙星在峰会上表示，活化利用好工业遗产资源，才能更好弘扬工业文化。 特色+体验造就 吸引力 今年上半年，工信部、国家发改委、教育部等8部委联合发布的《推进工业文化发展实施方案（2021-2025）》中指出，支持各地依托当地工业遗产和老旧厂房、工业 博物馆 、现代工厂等工业文化特色资源，打造各类工业旅游项目，创建一批工业旅游示范基地。 孙星说，要利用国家工业遗产打造具有特色的旅游示范基地，关键是要挖掘工业遗产中的工业文化特色，…