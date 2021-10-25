疫情下的小城额济纳旗胡杨林宾馆额济纳旅行团额济纳旗张掖_手机网易网

疫情下的小城额济纳旗 2021-10-25 21:22:16 新京报 10月，胡杨染上金色，已是最佳观赏时间。作为胡杨的故乡，内蒙古自治区最西端的 额济纳 旗迎来一年中短暂的旅游旺季。天气渐冷，当地的 宾馆 老板提前缴纳了供暖费，打扫好房间，静待游客。 疫情打乱了所有人的节奏。 10月18日，与外地游客接触的5人被检测出阳性后，额济纳旗启动应急响应机制，实行封闭管理48小时，道路封控、景区关闭，并展开大规模核酸检测。 据内蒙古日报报道，共有9700名外地游客被迫滞留在当地。 游客之中，既有散客，又有几十、上百人的老人 旅行团 。疫情防控和解决近万名游客食宿问题的压力，一齐涌向这个人口不过3余万的边陲小城。 截至10月24日18时30分，额济纳旗共有确诊病例43例。10月25日，额济纳旗新冠肺炎防控工作指挥部发布公告称，自25日零时起，将对广大居民和游客实行足不出户（店）的居家抗疫措施。 滞留旅客提到，尽管每天在宾馆里，她仍旧感受到这个城市的温暖。有宾馆主动减半房价，也有酒店每日为滞留旅客提供上千份免费餐食；当地政府也在竭力保证老年旅行团的用药问题…… 额济纳旗文化旅游广电局还发布了致滞…