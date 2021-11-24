浙江富阳：推进健康+旅游 打造乐水湖源_YNET.com北青网

央广网北京11月24日消息 壶源溪发源于浦江县高塘，流经浦江县、桐庐县和诸暨市，总长68公里，其中在湖源乡境内主河道长17公里，呈南北之势蜿蜒而下，横贯湖源。溪水夏天沁凉，冬日温润，阳光照下来，波光粼粼，一眼望下去，就能看见那一群群在石缝中捉迷藏的石斑鱼儿。美景宜人，总是引得游客驻足观望，宁人感叹。 今年以来，湖源乡紧紧围绕“乐水湖源”发展方向，依托“流域共治”机制，以保障水安全、保护水环境、兴建水工程、宣传水文化为工作目标，坚持“五水”同建共治，谱写乡村振兴新篇章。 “没想到龙鳞坝的夜景这么好看！”从小在市区长大的无人机爱好者李先生沉醉于壶源溪的美景中。 据了解，2020年以来，湖源乡不仅启动夜景工程，壶源溪滨水绿道和登山健身步道也同步建成。顺应壶源溪的脉络，深深浅浅，投入2000余万元建造景观坝、梅州坝、木塔坝、莲花坝等5条堰坝，按照国家4A景区标准，加快以龙鳞坝、上臧小九寨等为代表的壶源溪流域景区建设，使龙鳞坝“网红打卡点”迅速成长为壶源溪“网红风景线”，招引落地“枫桥夜泊”等多家精品民宿，全面转化“五水共治”生态优势为旅游产业发展效益。 但是，游客的增多也对湖源乡五水共治工作带…