颐和园游客服务中心全新亮相，将打造公园智慧“中枢”东宫门旅游

新京报快讯（记者 张璐）11月28日，位于颐和园东宫门广场的颐和园游客服务中心全新亮相。经过提升改造，中心不但将为游客提供讲解机租借等自助服务，还将作为智慧旅游服务中心，实现公园管理大数据展示分析、应急指挥、展示等功能。 游客服务中心“扩容”，保留古建筑风貌 据颐和园副园长王馨介绍，东宫门南朝房在清代晚期是文武大臣候朝的场所。改造前，西侧曾先后是接待室和游客服务中心，东侧直到2020年一直为食品部。 为满足游客游览需求，提升公园服务品质，2020年，颐和园对东宫门南朝房进行功能调整，将原有游客服务中心和食品部合并，统一改造为东宫门游客服务中心。 全新亮相的游客服务中心“对外”是集游客咨询、志愿服务、形象展示、自助查询和便民服务等功能于一体的服务空间；“对内”则作为智慧旅游服务中心，为公园管理提供大数据展示分析、应急指挥、展示等功能，下一步还将打造成为颐和园的智慧“中枢”。 记者看到，改造后的中心亮出原始建筑木构架，同时采用灯光渲染，既保留了古建筑的历史厚重感，也颇具科技时尚感。据颐和园负责人介绍，颐和园游客服务中心的改造利用以保护和传承颐和园建筑风貌为设计前提，装潢遵从于颐和园历史原貌…