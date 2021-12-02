拉萨：观赏候鸟正当时

每到冬天，拉萨就成了候鸟越冬的乐园。如果想观赏候鸟，不妨去这几个地方，享受冬日大自然的惬意时光。 滨河公园： 成片的树林映入眼帘，蜿蜒的河水环抱着太阳岛，一群群斑头雁、赤麻鸭悠闲地在拉萨河水面上嬉戏，鸟儿在空中自由翱翔。在这里，天空更蓝，就连岸边落光了叶子的树林看起来也别有一番韵味。 阳光照射在微澜的水面上，河边聚集着不少等待喂食的候鸟，在滨河公园散步的市民会购买青稞投喂。“青稞一定要用炒熟的，因为生的青稞撒下去就会沉到河底，候鸟也吃不到。”西藏鹏矗文化旅游发展有限公司滨河公园负责人刘国栋告诉记者，滨河公园水域面积辽阔，蓄水量稳定，适合拉萨越冬候鸟大规模迁徙栖息，也更便于集中保护。他说：“希望有更多市民能安全、积极地参与环保喂鸟的行动，共同为拉萨越冬候鸟创造一个良好的栖息环境。” 宗角禄康公园： 每天下午3点多的宗角禄康公园，是候鸟最多的时刻，清澈的湖面上有戏水的赤麻鸭、斑头雁，好不热闹。公园里人群熙熙攘攘，不少游人驻足湖边欣赏候鸟。 宗角禄康公园位于布达拉宫背后，有古树，有湖泊，还有满湖嬉戏的候鸟。午后来宗角禄康公园散步，阳光洒在湖面，红嘴鸥在空中翱翔，几只斑头雁在一旁觅食，时不时互…