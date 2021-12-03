市场监管总局等三部门：加强滑雪场客运索道安全工作客运监管总局滑雪场索道旅游_手机网易网

市场监管总局等三部门：加强滑雪场客运索道安全工作 2021-12-03 16:08:32 中国网财经 中国网财经12月3日讯 据市场 监管总局 微信公众号“市说新语”3日消息，近日，市场监管总局、体育总局、文化和 旅游 部联合印发《关于加强 滑雪场 客运 索道 安全工作的通知》，部署各地市场监管、体育、文旅部门做好滑雪场客运索道摸底排查、安全检验、监督检查等工作，有效预防和减少滑雪场客运索道安全事故，保障运动员和游客人身安全，营造冬奥会期间良好安全氛围。 通知要求，各地要全面摸底排查，摸清本地区滑雪场底数和客运索道有关情况，督促滑雪场认真开展自查自纠、切实落实安全主体责任。 通知强调，对今年滑雪季接待运动员和乘客的客运索道，要严格检验把关，做到“应检尽检”“即报即检”。对检验发现的问题，督促滑雪场及时完成整改，待设备完成整改，取得合格检验报告后，方可投入使用。 通知要求，各地要强化部门联动，对本地区滑雪场客运索道开展联合监督检查，严肃查处非法制造安装、应登记未登记、应检验未检验等违法违规行为，并加大对游客的安全宣传力度，防范安全事故发生。 通知原文如下： 市场监管总局办公厅 体育总局办…