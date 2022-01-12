南京：企事业单位自有土地建保障性租赁住房，不补缴土地价款 2022-01-12 18:06:00 作者：澎湃新闻记者 计思敏 来源: 澎湃新闻 为加快推进住房保障工作，规范保障性租赁住房管理，完善住房保障体系，解决城市新市民、青年人住房困难，南京市出台发展保障性租赁住房实施办法。 1月12日，澎湃新闻从南京市政府官网获悉，近日南京市政府印发关于《南京市发展保障性租赁住房实施办法》的通知（简称《实施办法》），从房源筹集、支持政策、供应管理、监督管理等方面着手，推进住房保障工作。 所谓保障性租赁住房，是指由政府给予土地、财税、金融等政策支持，引导多主体投资、多渠道供给，主要面向南京市符合条件的新市民、青年人等群体供应的小户型、低租金的租赁住房。 按照南京市住房保障和房产局公布的主要目标，“十四五”期间，南京市计划通过新建、改建和存量盘活的方式，筹建保障性租赁住房15万套（间），发放租赁补贴25万人，让保障性租赁住房的政策惠及不少于50万户家庭和个人。 按照《实施办法》，保障性租赁住房套型建筑面积原则上应当控制在70平方米以内，以30至60平方米为主。对于办法实施以前已建成或者已立项的项目，…