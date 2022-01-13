秦皇岛市召开“旅游+产业”民企座谈会_河北新闻网

秦皇岛市召开“旅游+产业”民企座谈会 2022-01-13 16:26:01 来源：河北新闻网 扫码阅读手机版 河北新闻网讯（通讯员李楠）为认真贯彻落实市委、市政府《关于进一步优化营商环境 切实解决企业“急难愁盼”问题的意见》，聚焦建设一流国际旅游城市目标，了解掌握旅游行业民营企业现状，收集解决企业和行业面临的问题，做大做强旅游产业链，1月12日，秦皇岛市召开“旅游+产业”民企座谈会。 座谈会上，来自秦皇岛市旅游、文化、体育、工业、农业等领域的10名企业代表围绕探讨“旅游+”战略，对所属行业、自身企业发展遇到的难题和制约行业发展的共性问题提出意见建议。专家顾问结合自身专长围绕“旅游+产业”提出了有针对性、可操作性的创新想法与思路。相关县区和政府部门分别结合各自领域解答了企业提出的问题，同时就产业与文旅融合发展作了发言。现场探讨深入，会场气氛热烈。 会议强调，各企业代表对秦皇岛发展的高度关注，彰显了全市广大民营企业家的家国情怀和责任担当，面对疫情防控常态化形势，秦皇岛市民营企业家们要善于化危为机，学习好当前各项政策，充分用好政策红利，坚持创新发展，做好宣传推荐，诚信经营，抱团取暖，共同把…