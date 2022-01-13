[湖南:加大对保障性租赁住房建设运营的信贷支持力度-房产-金融界] 焦点财经讯 耿宸斐 1月10日，湖南省住房和城乡建设厅发布关于加快发展保障性租赁住房的通知。 通知指出，长沙市、株洲市、湘潭市和岳阳市是发展保障性租赁住房的重点城市，要根据常住人口规模、人口流入分布、公共服务设施配套和交通等条件，结合城市轨道交通站点和城市建设重点片区等情况，坚持供需匹配，从实际出发，因城施策，采取新建、改建、改造、租赁补贴等多种方式，大力发展保障性租赁住房。重点支持产业园区配套建设，促进产业园区发展，实现职住平衡。 其他城市可根据实际需要对闲置和低效利用的商业办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等非居住存量房屋进行改建，以及在产业园区配套建设，因地制宜、科学合理发展保障性租赁住房。 通知提出，支持专业化、规模化的住房租赁企业建设和运营管理保障性租赁住房。支持其探索形成规范、健康、可持续的经营模式。各地要建立保障性租赁住房租金定价机制，并对保障性租赁住房项目租金实施监控指导，定期公开周边市场租金参考价。保障性租赁住房租金实行动态调整，调整周期原则上不超过2年。 通知指出，对符合规定的保障性租赁住房建设任务，…