三亚民宿：一条街150家，100大床房卖不出去客栈旅馆客房海景房_网易新闻

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 扯上生存，都是一地鸡毛 本文系网易看客栏目出品。 在很多人心中，退休后去大理，或海边开间民宿，是人生的终极理想。既满足了“隐退江湖，远离纷扰”的内心渴望，又可以交换来自天南海北的故事。 但现实却不是这样。 2021年底，我来到三亚网红打卡地天涯镇，成了一名民宿管家。近距离接触到很多民宿经营者后，我发现疫情之下，他们的生活全是一地鸡毛，根本没有诗和远方 流浪工程师： 开客栈破产后，他选择隐居山林 柳林是我在三亚认识的第一个人。 去年11月，失业的我在豆瓣上发了一篇长帖，吐槽生活的不如意。他给我发了一条很长的私信，说了些心灵鸡汤，还讲了自己的故事，说自己在天涯海角边租了个院子，养花种地，谁料一场火把院子烧了。 他的民宿弄得很好看，“燕归我家”的名字也吸引了我，和我名字有同一个字，我问他为啥取这个名，他打字超快，劈里啪啦一堆字，跟我解释了半天。 在院子里给植物浇水的柳林 后来我才明白，这是一个活在自己理想国度的成年人。 来三亚之前，他留校当过老师，在秦皇岛做过工程师，后来自己创业，管理几十号人的团队，据说年销售额千万。他曾全国各地出差，总把深…