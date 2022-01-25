原标题：酒店“虎景房”还是停工为好 近日，某地一动物园关联酒店推出“虎景房”引发热议。据报道，按照房间的设置，房客与老虎隔着一面透明的玻璃，可以与老虎隔窗而眠。目前，该“虎景房”正在装修，还未开放，有工作人员表示，房间里有很好的防护措施。 随着消费结构升级，动物园关联酒店，以业态创新吸引消费者入住，并能与动物园内的动物亲密接触，这样的酒店或许会成为亲子游的优选。不过，亲近动物特别是野生动物，应保持一定的限度。有科普人士表示，一些动物的某些动作，在人类看起来仿佛很萌、很可爱，实际上却是一种应激和防御行为，并不是在“卖萌”。如果某些小动物进入宾馆房间，对于游客的安全可能是一种威胁，游客可能会被咬伤或者感染野生动物身上可能携带的病原体。 就此次“虎景房”而言，很多人表示不会选择入住。即便有人想与老虎隔窗而眠，老虎也未必想与人隔窗相望。人隔窗观虎觉得新鲜刺激，老虎同样会受到刺激。“不打扰”是万物共存的基本原则。“虎景房”在某种程度上是对动物权利的侵犯。 关爱动物权利是社会文明进步的表现。尊重动物、善待动物就是尊重和善待我们自己。尽管从“虎景房”的设计看，游客的安全或许可以保证，但从关爱动物权利…