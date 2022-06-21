时隔三个月 湖北“重启”跨省团队旅游及“机票+酒店”业务_凤凰网

程久龙 实习生 李加妮/文 6月21日，湖北省文化和旅游厅发文宣布，即日起，湖北省全面恢复旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 据悉，此举是湖北省根据文化和旅游部关于进一步加强跨省旅游管理相关文件精神并报湖北省疫情防控指挥部同意实施的。 湖北省文化和旅游厅要求，开放后，各旅行社及在线旅游企业要严格执行疫情防控规定，完善企业经营疫情防控方案和应急预案，严格遵守《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南(第四版)》和省疫情防控指挥部有关要求，继续暂停经营进出陆地边境口岸城市的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 与此同时，要求所有旅游团队严格按照国家和湖北省实时调整的疫情防控政策，落实各项常态化防控措施，精心精细做好旅游团队组织、接待全流程疫情防控工作，按规定“一团一报”并上传电子合同，出发前将团队行程、人员信息上传全国旅游监管服务平台。 今年一季度，受国内疫情防控形势的影响，为贯彻防疫要求，2022年2月25日，湖北省文化和旅游厅发布《关于落实文化和旅游部跨省旅游经营 “熔断”机制的通知》，要求各地及时指导督促旅行社及在线旅游企业暂停经营跨省（区、市）团队旅游及“机票+酒店”业…