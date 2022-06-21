旅游 全国特级导游吴巧凌：学者“初心” 文旅“匠心”_TOM旅游

今年5月，文化和旅游部发布《全国导游人员等级考评委员会办公室关于2021年全国特级导游考评结果的通报》。时隔二十余年，中国导游界至高荣誉考评重启，中旅旅行所属香港中旅社（内地关系所在地为福建省旅游有限公司）吴巧凌成为入选名单16名导游之一。 “我既感动又感慨，感动的是，各级主管单位始终没有放弃导游这个群体，感慨的是，终于给了我们这些在旅游行业摸爬滚打的‘老家伙们’，一个重新承认价值的机会。”吴巧凌十分激动。 吴巧凌不但持有国家普通话、粤语、闽南语与英语导游证书，而且是目前唯一持有香港特区导游证书的国家特级导游，29岁已被评为“国家高级导游”，从业三十多年来，她从未脱离过旅行服务的一线工作，是行业的亲历者与见证者。此次特级导游考评，她以香港实地深度讲解《古迹1881》与福建泉州《开元寺》两篇原创导游词参加评审，以11万字论文《传统戏曲类非遗的旅游活化—以昆曲为例》通过评审答辩，对文旅融合的深度思考赢得了众多学者与行业专家的充分肯定。 “我是导游，应该是个知识的传播者” 90年代初，吴巧凌刚刚入行，正值入境游“火爆”，旅游从业者被设定为“民间大使”“文化的桥梁”各地旅游管理部门都希望培养出…